Родственники Берлускони решили выселить участниц вечеринок «бунга-бунга»

Наследники Сильвио Берлускини также прекратили ежемесячные выплаты в €2,5 тыс. бывшим участницам эротических вечеринок на вилле экс-премьера Италии, которые те получали в качестве компенсации репутационного ущерба

Сильвио Берлускони (Фото: Antonio Masiello / Getty Images)

Семья бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони намерена выселить из принадлежавших политику квартир и домов около 20 женщин — бывших участниц устраиваемых политиком эротических вечеринок под названием «бунга-бунга», передает The Times.

Женщины оказались втянуты в судебные процессы, возникшие из-за скандала вокруг вечеринок, отмечает издание. Многие из них получали ежемесячные выплаты в размере €2,5 тыс. в качестве компенсации ущерба, нанесенного их репутации. 3 ноября Reuters со ссылкой на источники сообщил, что наследники экс-премьера прекратили выплаты женщинам.

Скандал вокруг вечеринок «бунга-бунга», которые устраивались на вилле Берлускони, разгорелся в начале 2011 года. Следствие заявило, что женщины, которых приглашали в резиденцию, были проститутками, некоторые — несовершеннолетними. По версии обвинения, экс-премьер платил им за молчание об интимных отношениях с ним. В 2013 году политика приговорили к семи годам лишения свободы за связь с несовершеннолетней танцовщицей Каримой эль-Маруг, известной как Руби — Похитительница сердец. Однако год спустя Берлускони оправдали «за недостаточностью улик» и «отсутствием состава преступления».

Модель Барбара Герра, одна из участниц вечеринок, намерена судиться с наследниками Берлускони, если те будут настаивать на ее выселении. Адвокаты женщины ссылаются на аудиозапись, на которой экс-премьер обещал зарегистрировать виллу в коммуне Бернареджо на ее имя по завершении процесса по «делу Руби». «Право на проживание следует из желания Берлускони передать право собственности на недвижимость мисс Герре», — цитирует адвокатов Agenzia Italia.

Берлускони в своих мемуарах писал, что выражение «бунга-бунга» было позаимствовано им из непристойной шутки, с которой им поделился друг политика, бывший ливийский лидер Муаммар Каддафи.

Сильвио Берлускони умер 12 июня 2023 года, его в очередной раз госпитализировали 9 июня, через три недели после того, как он выписался из больницы. До этого он находился в «Сан-Раффаэле» 45 дней: с начала апреля по конец мая 2023 года. На фоне лейкемии у политика диагностировали пневмонию, он проходил курс химиотерапии. Лейкемию у Берлускони нашли в 2021 году.



Издание Corriere della Sera оценило наследство Берлускони в сумму около €4 млрд. Среди его основных активов была медиагруппа Fininvest, основанная им в 1978 году. Он имел 61% акций, остальные доли распределены между его детьми.

