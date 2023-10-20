Наследники Берлускони решили уничтожить его коллекцию из 25 тыс. картин
Пятеро наследников бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони планируют уничтожить его коллекцию, которая насчитывает 25 тыс. полотен и статуй, сообщает La Repubblica.
По информации издания, ангар, в котором хранится коллекция, которая не имеет художественной ценности, обходится в €800 тыс. в год. Кроме того, многие произведения повреждены. Большинство артефактов — это изображения обнаженных женщин или Девы Марии.
Замминистра культуры, искусствовед и близкий друг Берлускони Витторио Сгарби объяснил, что экс-премьер приобрел много произведений искусства во время телевизионных аукционов, которые транслировались в ночное время. Он покупал их из-за многочисленных «бессонных ночей» с 2018 года. По словам Сгарби, Берлускони потратил на это €20 млн.
Сейчас коллекция находится на складе, расположенном перед виллой Сан-Мартино, главной резиденцией Берлускони в городе Аркоре неподалеку от Милана.
Сильвио Берлускони умер 12 июня 2023 года, его в очередной раз госпитализировали 9 июня, через три недели после того, как он выписался из больницы. До этого он находился в «Сан-Раффаэле» 45 дней: с начала апреля по конец мая 2023 года. На фоне лейкемии у политика диагностировали пневмонию, он проходил курс химиотерапии. Лейкемию у Берлускони нашли в 2021 году.
Издание Corriere della Sera оценило наследство Берлускони в сумму около €4 млрд. Среди его основных активов была медиагруппа Fininvest, основанная им в 1978 году. Он имел 61% акций, остальные доли распределены между его детьми.
Что такое процентный риск и как компании управляют им в новых условиях
Не только в аптеке. Как развивается рынок продажи лекарств в России
Обмен метриками и слепые тесты. Как внедрять ИИ и оценивать его эффект для бизнеса
5 грехов спикера. Как выступить так, чтобы пригласили ещё
Высокое напряжение: какие перспективы у электромобилей в России
Как лесопромы-
шленный комплекс ищет новые ниши и рынки
Какие есть перспективы у индустриального выращивания ягоды в России
Тактильный и голографический: когда появится связь 6G и что она изменит для бизнеса
Новые решения. Как бесшовно перейти на российское ПО
Навигатор по цифровым решениям для компаний металлургии и горнодобывающей промышленности