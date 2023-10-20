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Наследники Берлускони решили уничтожить его коллекцию из 25 тыс. картин

Пятеро наследников Берлускони решили уничтожить его коллекцию из 25 тыс. картин
Сильвио Берлускони
Сильвио Берлускони (Фото: Remo Casilli / Reuters)

Пятеро наследников бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони планируют уничтожить его коллекцию, которая насчитывает 25 тыс. полотен и статуй, сообщает La Repubblica.

По информации издания, ангар, в котором хранится коллекция, которая не имеет художественной ценности, обходится в €800 тыс. в год. Кроме того, многие произведения повреждены. Большинство артефактов — это изображения обнаженных женщин или Девы Марии.

Замминистра культуры, искусствовед и близкий друг Берлускони Витторио Сгарби объяснил, что экс-премьер приобрел много произведений искусства во время телевизионных аукционов, которые транслировались в ночное время. Он покупал их из-за многочисленных «бессонных ночей» с 2018 года. По словам Сгарби, Берлускони потратил на это €20 млн.

Сейчас коллекция находится на складе, расположенном перед виллой Сан-Мартино, главной резиденцией Берлускони в городе Аркоре неподалеку от Милана.

Сильвио Берлускони умер 12 июня 2023 года, его в очередной раз госпитализировали 9 июня, через три недели после того, как он выписался из больницы. До этого он находился в «Сан-Раффаэле» 45 дней: с начала апреля по конец мая 2023 года. На фоне лейкемии у политика диагностировали пневмонию, он проходил курс химиотерапии. Лейкемию у Берлускони нашли в 2021 году.

Издание Corriere della Sera оценило наследство Берлускони в сумму около €4 млрд. Среди его основных активов была медиагруппа Fininvest, основанная им в 1978 году. Он имел 61% акций, остальные доли распределены между его детьми.

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Персоны
Сильвио Берлускони Италия картины наследство
Сильвио Берлускони фото

Сильвио Берлускони

политик, бизнесмен, бывший премьер-министр Италии

29 сентября 1936 года
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