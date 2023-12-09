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Политика ,  
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HS назвала два варианта развития ситуации на российско-финской границе

HS: Финляндия может 12 декабря объявить об открытии КПП на границе с Россией
Власти Финляндии допускают возможность открыть один или несколько КПП, либо оставить восточную границу закрытой и пропускать только грузовой транспорт. Решение должны принять 12 декабря
Фото: Лев Федосеев / ТАСС
Фото: Лев Федосеев / ТАСС

Правительство Финляндии рассматривает два основных варианта работы контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией, сообщает Helsingin Sanomat со ссылкой на источники в кабмине.

Один из них подразумевает, что восточная граница Финляндии останется закрытой, пропускать будут только грузовые автомобили. Второй предусматривает открытие одного или нескольких пунктов пропускана следующей неделе. Решение должны принять 12 декабря.

По словам источников издания в правительстве, сейчас нет причин держать границу полностью закрытой с точки зрения нацбезопасности, поскольку ситуация возле нее относительно спокойная. При этом власти готовы в кратчайшие сроки ввести повторные ограничения, «если Россия начнет пускать в Финляндию просителей убежища».

В Финляндии допустили скорое открытие КПП на границе с Россией
Политика
Фото:Vesa Moilanen / Lehtikuva / Reuters

Заместитель командующего пограничной службы Юго-Восточной Финляндии Хейкки Ахтиайнен ранее говорил, что в Хельсинки рассматривают возможность снять часть заграждений на КПП на границе с Россией 14 декабря.

Всего на границе двух стран действуют девять КПП. Первые четыре из них были закрыты в ночь на 18 ноября. С 25 ноября временно прекратили работу еще три КПП на границе с Карелией и Мурманской областью. В конце ноября финская сторона объявила, что все пункты закрываются до 13 декабря.

Свои действия Хельсинки объяснил наплывом мигрантов из Африки и Ближнего Востока, которые пытаются попасть в страну через российскую территорию. По мнению финской стороны, Москва им помогает, несмотря на то что у многих из них нет соответствующих документов. МИД России назвал обвинения финской стороны «очень странными». В Кремле посчитали, что Хельсинки решил сознательно дистанцироваться от добрых отношений с Москвой.

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Как пишет HS, в ноябре в Финляндию через восточную границу прибыли более 900 просителей убежища. После закрытия КПП ситуация пришла в норму. По данным издания, некоторые мигранты остались в Мурманске в ожидании открытия границы.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Финляндия граница КПП мигранты

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