МИД Канады вызвал посла России из-за слов о голодоморе

МИД Канады вызывал посла России Олега Степанова из-за заявления российского посольства о голодоморе на Украине, заявил журналистам сам дипломат, сообщает ТАСС. Генеральный директор департамента по европейским делам Майкл Бонсер выразил несогласие Оттавы с позицией диппредставительства.

«Был приглашен сегодня в МИД [Канады]. Генеральный директор [департамента] по европейским делам Майкл Бонсер пригласил, чтобы сделать демарш, донести канадскую позицию несогласия с пресс-релизом посольства по голодомору, который пять дней назад нами был распространен», — рассказал Степанов.

По его словам, он донес до канадской стороны позицию России, которая настаивает, что жертвами голода в 1930-х годах стали не только жители Украинской ССР, но и других республик Советского Союза. Оттава отстаивает позицию украинской общины, которая обвиняет Россию в организации голодомора только на Украине. Степанов назвал это «тотальным бесчеловечным отрицанием исторических фактов» и пообещал продолжить «доносить историческую правду в Канаде, нравится ли это кому-то или нет».

На прошлой неделе посольство заявило, что правительство Канады поверило «в эту дезинформацию, не потрудившись проверить факты или проконсультироваться с серьезными исследователями», и назвали такую позицию «оскорбительной для памяти всех жертв голода 1930-х годов».

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