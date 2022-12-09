Общество немецкого языка назвало словом года «поворотный момент»

Его использовал, в частности, канцлер Олаф Шольц, выступая в конце февраля, после начала российской спецоперации

Фото: gfds.de

Лингвисты Общества немецкого языка (Gesellschaft für deutsche Sprache, GfdS) в Висбадене выбрали в качестве слова 2022 года Zeitenwende, выражение, которое означает «поворотный момент», сообщается на сайте общества.

Это слово, в частности, использовал Олаф Шольц в речи перед бундестагом, произнесенной после начала российской спецоперации, 27 февраля, когда говорил о создании спецфонда для модернизации Вооруженных сил и начале поставок оружия Украине. В декабре он опубликовал статью Die globale Zeitenwende («Глобальный поворотный момент»).

В Обществе отметили, что экономическая и энергетическая политика Германии были кардинально перестроены, а отношения с другими международными партнерами, в том числе Китаем, также подверглись критическому анализу. Кроме того, указали в GfdS, у многих произошел эмоциональный переворот — «страх и беспокойство по поводу ядерной войны в Европе и даже по поводу Третьей мировой ощущались многократно».

Вторую строчку рейтинга слов года заняло выражение Krieg um Frieden («война вокруг мира»), третье — Gaspreisbremse («тормоз цен на газ»). В прошлом году словом года Общество немецкого языка назвало «волнорез», говоря о мерах, которые будут приняты против четвертой волны пандемии.

Другие словари также подводят итоги года. 1 ноября словарь английского языка Collins назвал словом года permacrisis, образованное из двух слов — permanent (постоянный, перманентный) и crisis (кризис). Это слово обозначает «продолжительный период нестабильности и небезопасности».

Оксфордский словарь английского языка в этом году впервые запустил общественное голосование для выбора слова года, им стало выражение goblin mode — «режим гоблина», то есть неопрятный, ленивый и эгоистичный образ жизни. «По-видимому, выражение отразило настроение людей, которые отвергли идею возвращения к нормальной жизни или восстали против все более недостижимых эстетических стандартов», — объяснили в Оксфордском словаре выбор.