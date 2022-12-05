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Оксфордский словарь назвал «режим гоблина» словом 2022 года

Оксфордский словарь английского языка назвал «режим гоблина» словом 2022 года
Оксфордский словарь опубликовал результаты первого голосования за слово года — им стало выражение goblin mode («режим гоблина»). Это ленивое, неопрятное и эгоистичное поведение
Фото: Dan Kitwood / Getty Images
Фото: Dan Kitwood / Getty Images

Оксфордский словарь английского языка выбрал словом года выражение goblin mode («режим гоблина»). Впервые слово было выбрано путем общественного голосования, говорится в сообщении на сайте словаря.

Оксфордский словарь расшифровывает сленговое выражение «гоблинский режим» как «тип поведения, потворствующего собственным желаниям, лени, неопрятности и жадности», которое обычно идет в комплекте «с отвержением социальных норм или ожиданий». Словарь отмечает, что выражение стало популярным в феврале 2022 года в соцсетях и после того, как во многих странах сделали послабления ограничений в связи с коронавирусом и люди стали чаще выходить на улицу.

«По-видимому, выражение отразило настроение людей, которые отвергли идею возвращения к нормальной жизни или восстали против все более недостижимых эстетических стандартов», — уточняют в Оксфордском словаре английского языка.

Вторым словом стало «метавселенная», которое объясняется как «гипотетическая среда виртуальной реальности, в которой пользователи взаимодействуют с аватарами друг друга, <...> что иногда позиционируется как потенциальное расширение или замена интернета». Третьим словом стал хештег #IStandWith, который означает «я поддерживаю». В прошлом году Оксфордским словарем словом года было выбрано vax, что означает «вакцина» или «вакцинация».

 Словарь Collins 1 ноября назвал словом года «пермакризис» — объединение слов «перманентный» и «кризис», означающее «продолжительный период нестабильности и небезопасности».

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Оксфордский словарь слово года голосование Украина
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