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Политика ,  
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Путин увидел особую «атмосферу» с США из-за обмена заключенными

Президент назвал специфическим вопросом, можно ли считать возвращение Бута «прологом к диалогу» с США. Такая задача не ставилась, отметил он. Россия в обмен на обвинявшегося в торговле оружием Бута выдала баскетболистку Грайнер
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: РБК)

В рамках переговоров с США по обмену пленными никаких других вопросов не обсуждается, но диалог по этой теме формирует определенную атмосферу, заявил президент Владимир Путин по итогам заседания ЕАЭС в Бишкеке. РБК ведет прямую трансляцию.

«Можно ли это считать прологом к диалогу с США по другим вопросам — ну это специальный вопрос, специфический прямо скажем. Мы не ставили перед собой задачи от них, от этих переговоров переходить к каким-то другим. Ну конечно они создают определенную атмосферу, это правда», — сказал он.

Высокопоставленный чиновник Госдепа США обсуждает с российскими коллегами в Стамбуле «узкий круг двусторонних вопросов», рассказали ТАСС в ведомстве. Там уточнили: «Как правило, мы не комментируем частные дипломатические переговоры».

США и Россия в начале декабря совершили обмен заключенными, поменяв предпринимателя Виктора Бута на баскетболистку Бритни Грайнер. Обоих заключенных помиловали, а значит они не будут отбывать остаток срока наказания.

Предпринимателя Виктора Бута арестовали в 2008 году в Таиланде по запросу США. Его обвинили в незаконной торговле оружием и поддержке терроризма. Вашингтон считает, что Бут собирался поставить оружие организации «Революционные вооруженные силы Колумбии — Армия народа», которую в Штатах признали террористической. В 2010 году Бута экстрадировали в США, в 2012-м суд приговорил его к 25 годам лишения свободы. Вину россиянин не признал.

Грайнер — двукратная олимпийская чемпионка. В феврале ее задержали в московском аэропорту Шереметьево с картриджами к вейпам с гашишным маслом в ручной клади. Она говорила, что каннабис ей прописали врачи, она забыла вынуть его из сумки. Суд приговорил Грайнер к девяти годам лишения свободы за контрабанду наркотиков. В ноябре ее этапировали из СИЗО в колонию общего режима.

В Кремле назвали неверным суждение, что успешный обмен  заключенных Виктора Бута и Бриттни Грайнер — шаг в сторону нормализации отношений с США. Представитель президента Дмитрий Песков подчеркнул, что российско-американские отношения остаются в печальном состоянии.

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Владимир Путин США обмен заключенными

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

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