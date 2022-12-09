Песков: делать выводы о шаге к выходу из кризиса отношений с США из-за Бута неверно

Песков не увидел выхода из кризиса отношений с США после обмена Бута

Вопросом обмена Бута и Грайнер занимались спецслужбы США, поэтому раскрыть его детали не представляется возможным, подчеркнул пресс-секретарь Кремля

Виктор Бут (Фото: ФСБ России)

Неверно делать выводы о том, что обмен Виктора Бута и Бриттни Грайнер — это шаг в сторону выхода из кризиса между Россией и США. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью «Известиям».

По его словам, российско-американские отношения остаются в печальном состоянии.

«Переговоры касались исключительно темы обмена. Неверно делать какие-то гипотетические выводы о том, что это может быть шаг в сторону из выхода из того кризиса, который мы имеем в двухсторонних отношениях», — сказал он.

Он отметил, что вопросом обмена Бута и Грайнер занимались спецслужбы России и США, добавив, что раскрыть детали обмена нет возможностей. Главным итогом этой работы стало то, что гражданин России, который более 14 лет «был фактически в плену у американцев» вернулся на родину.

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