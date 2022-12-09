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Политика ,  
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В Германии арестовали россиянку по делу о госперевороте «Граждан Рейха»

Прокуратура ФРГ арестовала Виталию Б., подозреваемую в планах правого госпереворта
Россиянка Виталия Б. арестована по делу праворадикальной группы, планировавшей атаку на бундестаг вместе с принцем Генрихом XIII, сообщила прокуратура. Они пытались установить контакт с Москвой, но получили отказ, считают в ФРГ
Фото: Julian Rettig / dpa / Global Look Press
Фото: Julian Rettig / dpa / Global Look Press

Федеральный суд Германии арестовал 23 подозреваемых членов и сторонников праворадикальной группы «Граждан Рейха», подозреваемых в планах совершить госпереворот. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ФРГ.

Арестованы российская гражданка Виталия Б. и 22 немецких гражданина, среди которых упомянут Генрих XIII П.Р. По данным The New York Times, россиянка и Генрих XIII были парой.

Речь идет о 71-летнем принце Генрихе XIII Ройссе — одном из лидеров «Граждан Рейха», потомке 700-летнего рода Ройссов, правивших небольшим государством в Восточной Германии. Традиционно все члены семьи из нескольких ее ветвей носят имя Генрих. Этот дом правил в княжестве в Тюрингии до 1918 года, в современной Германии потомственные дворяне не имеют особого юридического статуса, их титулы иногда используются в качестве части имен, но значения не имеют. В семье дистанцировались от принца, указав, что тот «сбитый с толку старик», придерживающийся теорий заговора.

«Граждане Рейха» отрицают существование современной Германии как государства, не признают ее законов и правительства.

В начале декабря немецкая полиция провела рейд против «Граждан Рейха», были задействованы 3 тыс. полицейских в 11 из 16 федеральных земель республики. Обыски прошли более чем в 130 местах, в итоге федеральная прокуратура арестовала 25 человек.

Следователи уверены, что члены организации намеревались убивать чиновников и напасть на бундестаг для государственного переворота, после чего сформировать новые переходное правительство и армию. В «Гражданах Рейха» полагают, что Германия управляется «глубинным государством» (deep state), эта теория заговора приобрела распространение в США в отношении американского правительства, согласно которой во власти действует скоординированная группа неизбираемых чиновников, определяющих политику страны. Предполагалось, что переходное правительство начнет переговоры с Россией, США и другими странами — победительницами во Второй мировой войне.

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По данным немецкой прокуратуры, Генрих XIII установил контакты с чиновниками из России в Германии, однако никаких доказательств, что российская сторона положительно отреагировала на обращение. В российской дипмиссии также подчеркнули, что контактов с террористами не поддерживают.



 

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Германия прокуратура госпереворот
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Ваш доход
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Реклама, Рекламодатель ПАО Сбербанк.

Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

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