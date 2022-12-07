Посольство России в Германии: не получали уведомлений от Берлина о задержании россиянки

Посольству России в ФРГ не сообщали о задержанной по делу о госперевороте

Посольство РФ в Берлине (Фото: Gregor Bauernfeind / ТАСС)

Посольство России в Германии не получило от властей уведомлений о задержании россиянки по делу о подготовке госпереворота группировкой «Граждане рейха» и не поддерживает контакты с представителями террористических организаций. Об этом «РИА Новости» сказали в посольстве России в Берлине.

«Посольство России в ФРГ обращает внимание на то, что российские дипломатические и консульские учреждения в Германии не поддерживают контакты с представителями террористических группировок и иных нелегальных формирований», — сказали в посольстве. Там отметили, что если поступит обращение от задержанной россиянки, ей будет оказана «необходимая консульско-правовая поддержка в рамках имеющихся полномочий».

РБК направил запрос в посольство России в ФРГ.

В Германии 7 декабря провели обыски и аресты по подозрению в «формировании террористической организации» и заговоре сторонников праворадикальной группировки «Граждане рейха». Арестованы 22 человека по подозрению в членстве организации и трое — в качестве сторонников, среди которых оказалась россиянка Виталия Б, сообщила прокуратура. Ее подозревают в оказании помощи в установлении контактов с российскими чиновниками.

«Граждане рейха» отрицают существование Германии, ее законов и правительства. Немецкие власти полагают, что группировка была создана не позднее ноября прошлого года. Ее члены планировали убийства и совершить государственный переворот.

Переходное правительство должно было начать переговоры с державами — победителями во Второй мировой войне, причем центральной считалась Россия, обвиняемый (его прокуратура называет Генрих XIII П.Р.) установил контакт с российскими чиновниками в Германии, рассказали в ведомстве.

Однако пока нет никаких доказательств, что россияне положительно отреагировали на его обращение, отметила прокуратура.

