NYT узнала, кем был заподозренный ФРГ в госперевороте «принц Генрих XIII»

71-летний «принц Генрих XIII» является потомком княжеского рода, прежде правившего небольшим государством в Восточной Германии. В семье считают его «сбитым с толку стариком» из-за увлечением теориями заговора и антисемитизмом

Генрих XIII (в центре) (Фото: Boris Roessler / DPA / Global Look Press)

Прокуратура Германии назвала «Генриха XIII П.Р.» одним из лидеров подготовки госпереворота ультраправой группой «Граждане рейха», отрицающими существование, законы и правительство ФРГ. Как пишет The New York Times, речь идет о принце Генрихе XIII Ройссе, потомке 700-летнего рода Ройссов, правивших небольшим государством в Восточной Германии.

Дом Ройссов правил в княжестве в современной Тюрингии до 1918 года, в современной Германии потомственные дворяне не имеют особого юридического статуса, их титулы иногда используются в качестве части имен, но значения не имеют. Прадед 71-летнего Генриха XIII был последним правителем княжества, принц долгие годы занимался сохранением семейной истории, руководил раскопками в поисках места захоронения предка и отремонтировал местный театр, пишет NYT. Традиционно все члены семьи из нескольких ее ветвей носят имя Генрих.

При этом, отмечает NYT, задокументирован его интерес к теориям заговора и антисемитским настроениям. В 2019 году он прочитал лекцию на швейцарском WorldWebForum «Опыт взлета и падения элиты голубых кровей», во время которой выступил против семьи Ротшильдов и заявил, что демократическая Германия является иллюзией, а Первую мировую войну навязали немецкому кайзеру «международные финансовые интересы» — эти слова, указывает газета, являются распространенным «собачьим свистком» (dog whistle). Этим термином называются выражения, имеющие дополнительный, другой или более специфический смысл для определенной аудитории.

К августу этого года семья публично дистанцировалась «самым явным образом» от Генриха XIII после его встречи с мэром Бад-Лобенштайна Томасом Вайгельтом, которого отстранили от должности после нападения на журналиста. Об этом писала Mitteldeutscher Rundfunk (MDR) со ссылкой на Генриха XIV из Дома Ройссов.

«Я боюсь, что [принц Генрих XIII Ройсс] теперь придерживается ошибочных взглядов, основанных на теории заговора, [он] сбитый с толку старик», — рассказал телеканалу Генрих XIV.

В Германии в операции против «Граждан рейха» были задействованы 3 тыс. полицейских, они провели рейд в 11 из 16 федеральных земель республики. Обыски прошли более чем в 130 местах, в итоге федеральная прокуратура арестовала 25 человек.

Члены организации планировали убийства чиновников и осуществление вооруженного нападения на бундестаг для государственного переворота, формирования нового переходного правительства и армии. Сторонники группы считают, что ФРГ управляется «глубинным государством» (deep state) — теория заговора, согласно которой во власти действует скоординированная группа неизбираемых чиновников, определяющих политику страны. Предполагалось, что переходное правительство начнет переговоры с Россией, США и другими странами — победительницами во Второй мировой войне. По данным немецкой прокуратуры, Генрих XIII установил контакты с российскими чиновниками в Германии.

«Однако, согласно проведенному на сегодняшний день расследованию, нет никаких доказательств, что [российские] контактные лица положительно отреагировали на его обращение», — говорится в сообщении ведомства. Об отсутствии контактов заявили и в посольстве России.

Среди арестованных — гражданка России Виталия Б. По данным немецких СМИ, она является спутницей Генриха XVIII.