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Политика ,  
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Действительно ли «рейхсбюргеры» и спецназ могли захватить власть в ФРГ

Среди задержанных за попытку организации переворота — гражданка России
Федеральная прокуратура Германии заявила о предотвращении попытки переворота в стране, предполагавшей захват бундестага. Эксперты сомневаются в реальности такой угрозы, но допускают, что это возможный элемент давления на правых
Фото: Uli Deck / dpa / Global Look Press
Фото: Uli Deck / dpa / Global Look Press

7 декабря утром в 11 из 16 федеральных земель Германии правоохранительные органы провели рейд, в котором было задействовано более 3 тыс. полицейских. Обыски прошли более чем в 130 местах, в итоге федеральная прокуратура арестовала 25 человек. Их подозревают в создании террористической организации с целью попытки госпереворота и установления собственной формы правления. 22 из них считаются участниками террористической организации, включая двух главарей, еще трое, в том числе гражданка России, проходят в качестве соучастников. Один из предполагаемых лидеров проживал в Гессене и уже длительное время находился под наблюдением. В статусе подозреваемых находятся еще 27 человек.

Что известно о разоблаченной организации

Как заявила пресс-служба федеральной прокуратуры, ведомству пока не известно название группировки, но ее участники являются сторонниками неонацистского движения «рейхсбюргеров» (также его называют «Граждане рейха». — РБК), убежденных в нелегитимности существования ФРГ. Члены организации, согласно сообщению прокуратуры, считают, что Германией управляют члены «глубинного государства» (секретные властные структуры, действующие независимо от официальных властей. — РБК), а освобождения можно достичь путем вмешательства спецслужб и властей разных стран, в том числе России и США.

Предположительно, организация была создана не позднее ноября 2021 года, спустя месяц после парламентских выборов в Германии, по итогам которых социал-демократ Олаф Шольц стал новым канцлером, сменив Ангелу Меркель, возглавлявшую кабинет 16 лет. Целью заговорщиков была насильственная смена власти и возвращение к монархической форме правления. «Члены ассоциации осознают, что реализовать этот проект можно только с применением военных средств и насилия в отношении представителей государства. Сюда же относится и совершение убийств. Обвиняемых объединяет глубокое неприятие государственных институтов и свободного демократического строя ФРГ», — говорится в сообщении пресс-службы федеральной прокуратуры.

Она также уточняет, что участники террористической организации разрабатывали не только план захвата власти военным путем на всех уровнях, включая муниципальные, но и схему дальнейшего управления страной, включая создание временного военного правительства. В рамках этого плана были предусмотрены убийства должностных лиц и захват рейхстага (здание бундестага). Главным политическим органом управления после переворота должен был стать совет, который работал бы по аналогии с кабинетом министров: в него входили бы министры иностранных и внутренних дел, юстиции и здравоохранения. За разработку этой концепции отвечало политическое крыло организации, а военное — за планирование переворота.

По данным федеральной прокуратуры, участники организации при посредничестве россиянки пытались связаться с российскими властями для получения поддержки, но безуспешно. Об отсутствии таких контактов заявили в российском посольстве в Берлине, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал происходящее внутренней проблемой ФРГ.

Среди участников заговора оказались бывшие служащие бундесвера и его элитного подразделения специального назначения KSK, а также бывший член правопопулистской «Альтернативы для Германии» Биргит Мальзак-Винкеманн, которая должна была занять пост министра юстиции. В партии уже осудили планы участников разоблаченной организации, но предложили дождаться окончательных результатов расследования.

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Биргит Мальзак-Винкеманн
Биргит Мальзак-Винкеманн (Фото: M. Popow / imago / Global Look Press)

Это не первый случай, когда KSK попадает в скандал из-за экстремистских взглядов его бойцов. В 2020 году был поставлен вопрос о расформировании этого подразделения из-за подозрений в связях с экстремистами. Подозреваемыми проходили 20 спецназовцев из 1100, в тот же год одна рота была расформирована. По состоянию на 2022 год реформирование подразделения практически завершилось.

Насколько серьезной была угроза конституционному строю

По мнению генерального директора Российского совета по международным делам (РСМД) Андрея Кортунова, дело о предполагаемой попытке переворота в Германии вызывает много вопросов, и прежде всего — был ли этот заговор серьезным. Пока ситуация выглядит карикатурно, и неясно, как мог быть осуществлен переворот, отмечает эксперт.

«Пока трудно оценить, представлял ли этот заговор реальную угрозу демократии или это был карикатурный случай, который теми или иными политическими силами раздувается в их интересах. Рано делать вывод о том, что демократия ФРГ находится под угрозой», — сказал Кортунов РБК, отметив, что некорректно сравнивать ситуацию в стране с устоявшимися демократическими институтами с подобными событиями в странах, например, Африканского континента.

Ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин обращает внимание, что предполагаемый лидер организации — 71-летний представитель древнего аристократического рода. «Он налоговый консультант по профессии, и вокруг него сформировался определенный круг единомышленников, включая нескольких офицеров бундесвера, в том числе из расформированного около полутора лет назад элитного подразделения KSK, где будто бы действовала ячейка правых радикалов, которые делились в соцсетях карикатурами на мигрантов и тому подобным. Поэтому их мотивацией вполне могла быть обида на государство. Конечно, ни о каком успехе предполагаемого переворота речи идти не может, потому что 30–50 человек не в состоянии захватить здание бундестага и тем более попытаться навязать свою политическую волю руководству страны», — сказал Камкин РБК.

Эксперт также отметил, что «рейхсбюргеры» давно находятся под плотной опекой спецслужб ФРГ и возможная цель нынешней операции — либо медийное давление на партию «Альтернатива для Германии», которую также пытаются связать с заговорщиками, либо создание нового образа врага в глазах населения «для предотвращения массовых акций протеста, которые могут состояться зимой этого года в силу сложной социально-экономической ситуации в Германии».

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Вероника Вишнякова Вероника Вишнякова
Германия госпереворот Бундестаг Бундесвер «граждане рейха»
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