В ФРГ заподозрили «Граждан Рейха» в подготовке госпереворота

В ФРГ россиянку и более 20 человек арестовали по подозрению в подготовке переворота

В числе арестованных — гражданка России, помогавшая связаться с российской стороной, однако нет свидетельств, что Москва поддерживала с ними контакт, сообщили в немецкой прокуратуре

Фото: Alexander Pohl / Global Look Press

В Германии проведены обыски и аресты по подозрению в «формировании террористической организации» и заговоре у сторонников праворадикальной группы «Граждан Рейха», сообщила немецкая прокуратура.

Арестованы 22 человека по подозрению в членстве в организации, еще трое — в качестве сторонников. В числе последних арестовали гражданку России Виталию Б. Виталию Б. подозревают в оказании помощи в установлении контактов с российскими чиновниками.

Немецкие власти полагают, что организация была создана не позднее ноября прошлого года, ее члены планировали нападать на чиновников и убивать их, осуществить вооруженное нападение на бундестаг, а затем совершить государственный переворот, сформировать новое переходное правительство и армию. Сторонники группы считают, что Германией управляют члены «глубинного государства», а освобождения можно достичь путем вмешательства спецслужб и властей разных стран, в том числе — России и США. Переходное правительство должно было начать переговоры с державами-победительницами во Второй мировой войне, причем центральной считалась Россия, обвиняемый (его прокуратура называет Генрих XIII П. Р.) установил контакт с российскими чиновниками в Германии, рассказали в ведомстве.

«Однако, согласно проведенному на сегодняшний день расследованию, нет никаких доказательств того, что [российские] контактные лица положительно отреагировали на его обращение», — говорится в сообщении.

Среди главных подозреваемых — экс-депутат бундестага от «Альтернативы для Германии» (АдГ), в заговоре также участвовали несколько бывших офицеров спецназа бундесвера. Задействованы 3 тыс. полицейских. Как пишет Süddeutsche Zeitung, это одна из крупнейших полицейских операций в истории ФРГ.

РБК направил запрос в посольство России в ФРГ.

«Граждане Рейха» отрицают существование ФРГ, ее законов и правительства.

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