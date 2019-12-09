Минобороны решило увеличить число оснащенных новейшими ракетами кораблей

Шойгу заявил, что в ВМФ должно стать больше кораблей дальней морской зоны, вооруженных ракетами «Калибр» и «Циркон». Также министр поручил расширить номенклатуру беспилотников и оружия, «основанного на новых физических принципах»

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Министр обороны России Сергей Шойгу поручил увеличить количество кораблей, вооруженных крылатыми ракетами «Калибр» и гиперзвуковыми ракетами «Циркон». Об этом он заявил на селекторном совещании, передает «РИА Новости».

По его словам, в составе ВМФ нужно увеличить число кораблей дальней морской зоны, которые будут вооружены этими ракетами.

Требуется также расширить номенклатуру беспилотников, роботизированных комплексов и оружия, «основанного на новых физических принципах».

Крылатые ракеты «Калибр» применялись в том числе в ходе российской операции в Сирии, а затем прошли модернизацию. «Раньше для загрузки полетного задания в крылатую ракету «Калибр» требовалось столько времени, что цель могла уйти. А сегодня время загрузки полетного задания уменьшилось, подчеркну, кратно», — рассказал Шойгу в интервью «Московскому комсомольцу» в сентябре.

«Калибры» могут наносить удары по наземным целям, кораблям и подводным лодкам. Оценочная дальность стрельбы по морским целям — несколько сотен километров, по наземным — около 2 тыс. км. Ракетами оснащены в том числе патрульный корабль «Василий Быков» и малые ракетные корабли «Мытищи» и «Орехово-Зуево».