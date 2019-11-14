ТАСС узнал о планах усилить Балтийский флот подлодками c «Калибрами»

В главном командовании ВМФ обсуждается строительство подлодок проекта 636.3, вооруженных крылатыми ракетами «Калибр», для Балтийского флота. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на два источника в кораблестроительной очереди.

Сейчас такие подлодки есть у Тихоокеанского и Черноморского флотов.

Один из источников ТАСС предположил, что в Балтийском море могут разместить меньше таких подлодок, чем в сериях двух других флотов. В Главкомате ВМФ не стали комментировать ТАСС полученную агентством информацию.

Российские крылатые ракеты морского базирования «Калибр» могут наносить удары по наземным целям, а также кораблям и подводным лодкам. Оценочная дальность стрельбы по морским целям — несколько сотен километров, по наземным — около 2 тыс. км.