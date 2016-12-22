Cуд отложил слушание по делу финдиректора Huawei до понедельника

Суд в Канаде отложил до понедельника слушания по делу финансового директора китайкой компании Huawei Ваньчжоу Мен, подозреваемой в нарушении санкций США против Ирана, пишет Reuters со ссылкой на заявление прокуроров.

Сторона обвинения настаивала на том, чтобы Мен не выпускали под залог, поскольку ее должны экстрадировать в США. По версии следствия, финдиректор Huawei передала банкам ложную информацию о связях компании с гонконгской Skycom Tech Co, в нарушение санкций пытавшейся продать Ирану оборудование.

В США ее могут обвинить в заговоре с целью обмана нескольких финансовых организаций, по каждому пункту обвинения Мен может грозить до 30 лет лишения свободы, уточняет агентство.

Финдиректора Huawei задержали 1 декабря, в связи с этим посольство Китая выразило протест. Расследование против Huawei в США ведут еще с апреля 2018 года. Годом ранее за нарушение санкций против Ирана была оштрафована на $892 млн другая китайская компания – ZTE.