Axios узнал о приостановке Вашингтоном поставок оружия НАТО на $5 млрд
Экспортные поставки оружия из США на сумму более $5 млрд для поддержки союзников по НАТО и Украины отложены из-за приостановки работы правительства, сообщает Axios со ссылкой на оценку Госдепартамента США.
«Это наносит реальный ущерб как нашим союзникам и партнерам, так и американской промышленности в поставке многих критически важных систем за рубеж», — сказал высокопоставленный представитель Госдепартамента.
По словам чиновника, шатдаун затронул поставки вооружений таким союзникам, как Дания, Хорватия и Польша. Речь идет в том числе о ракетах AMRAAM, боевых системах Aegis и HIMARS.
Сенат с 1 октября не может утвердить бюджет правительства. Одной из причин является требование демократов увеличить расходы на здравоохранение.
Из-за продолжающегося шатдауна с задержками в выплате зарплат столкнулись как гражданские служащие (например, авиадиспетчеры), так и военные. Порядка 1,4 млн госслужащих либо отправлены в неоплачиваемый отпуск, либо работают без зарплаты.
Кроме этого, на фоне рекордного шатдауна Минтранс США потребовал сократить на 10% количество рейсов в 40 крупнейших аэропортах. FAA сообщило, что сначала объем перевозок сократят на 4%, к 11 ноября — на 6%, к 13 ноября — до 8%, а к 14 ноября — до 10%. Министр транспорта США Шон Даффи также допускал полное закрытие авиасообщения в стране из-за угроз безопасности, вызванных шатдауном.
