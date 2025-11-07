 Перейти к основному контенту
Возвращение Трампа в Белый дом⁠,
Крупнейшие авиакомпании США отменили сотни рейсов из-за шатдауна

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Авиакомпании в США начали сокращать число рейсов по предписанию FAA из-за шатдауна. К 14 ноября объем перевозок могут сократить на 10%. United Airlines сконцентрировалась на внутренних рейсах, а Delta — на международных
Фото: Brian Snyder / Reuters
Фото: Brian Snyder / Reuters

Крупнейшие американские авиакомпании объявили об отменах рейсов. Так, United Airlines объявила об отмене сотен рейсов в выходные, сообщает NBC News. На данный момент авиакомпания отменила 184 рейса в пятницу, 168 в субботу и 158 в воскресенье. Ежедневно она выполняет около 4,5 тыс. рейсов.

По словам старшего вице-президента компании Майка Ханны, перевозчик использует инструмент «анализа отмены рейсов», чтобы эти действия имели наименьшее влияние. Этот инструмент анализирует факторы, влияющие на полет, включая загрузку, стыковочные рейсы и расписание экипажей. Ханна подчеркнул, что приоритетными являются внутренние рейсы.

«Мы хотим убедиться, что это затронет как можно меньше пассажиров и экипажей, потому что иногда, если это затронет экипажи, это может привести к последующей отмене рейса», — заявил он в комментарии NBC.

Также об отмене 220 рейсов до понедельника предупредила American Airlines. Перевозчик выполняет около 6 тыс. рейсов в день.

Кроме того, на видео, опубликованном пассажиром рейса авиакомпании Delta в TikTok, стюард объявил о массовых отменах полетов из-за предписания Федерального управления гражданской авиации (FAA) сократить число рейсов на 10%, передает NBC. По его словам, это означает отмену примерно 540 рейсов Delta в день.

На видео стюард говорит, что приоритетными являются международные рейсы, а также проходящие через крупный хаб Delta. Остальные, в том числе стыковочные и не проходящие через крупные аэропорты, подлежат отмене.

Минтранс США поручит сократить на 10% число авиарейсов на фоне шатдауна
Политика
Фото:Mario Tama / Getty Images

Минтранс США потребовал сократить на 10% количество рейсов в 40 крупнейших аэропортах на фоне рекордного шатдауна (приостановки финансирования правительства), который продолжается с 1 октября. FAA сообщило, что сначала объем перевозок сократят на 4%, к 11 ноября на 6%, к 13 ноября — до 8%, а к 14 ноября — до 10%.

Ограничения на количество рейсов связаны с проблемами в авиадиспетчерском управлении, вызванными шатдауном. Как отмечал Reuters, многие из 13 тыс. авиадиспетчеров и 50 тыс. сотрудников транспортной безопасности (TSA) работают без зарплаты. NBC сообщает, что многие аэропорты объявили о сокращениях штата 7 и 8 ноября.

Министр транспорта США Шон Даффи допускал полное закрытие авиасообщения в стране из-за угроз безопасности, вызванных шатдауном.

Президент США Дональд Трамп призвал республиканцев отменить правило, согласно которому для принятия законопроекта бюджета правительства в сенате необходимы 60 голосов, и использовать «ядерный вариант» — одобрение большинством, которым обладает его партия.

Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова, Елена Чернышова
авиасообщение США United Airlines Delta Airlines American Airlines сокращение рейсов шатдаун
