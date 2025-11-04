В США предупредили об угрозе приостановки авиасообщения из-за шатдауна

Власти Соединенных Штатов могут полностью закрыть воздушное пространство страны из-за угрозы безопасности полетов. Возможная мера связана с продолжающимся шатдауном, заявил в интервью телеканалу CNBC американский министр транспорта Шон Даффи.

«Если бы мы сочли, что это небезопасно, то закрыли бы все воздушное пространство», — сообщил он.

В США 1 октября наступил шатдаун — приостановка работы правительства. В подобных условиях продолжают работать только те, кто обеспечивает защиту жизни и собственности (врачи, военнослужащие и т.д.), и ряд других лиц (например, президент и конгрессмены). Порядка 1,4 млн госслужащих либо отправлены в неоплачиваемый отпуск, либо работают без зарплаты.

Текущий шатдаун стал вторым по продолжительности после 35-дневного перерыва в финансировании в конце 2018 года и начале 2019 года, который пришелся на первый президентский срок Дональда Трампа.

Американцы недовольны положением дел в стране — 68% респондентов считают, что дела идут плохо, а также экономикой — 72% заявили, что она находится в плачевном состоянии. Больше 60% жителей страны думают, что политика Дональда Трампа ухудшила экономическую ситуацию в США.

Рейтинг неодобрения составляет 63%, он на один пункт выше предыдущего максимума в 62%, зафиксированного на момент ухода Трампа с должности в январе 2021 года.

Материал дополняется