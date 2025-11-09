Власти Британии расследуют закупку авиатехники в России

Власти Британии изучат возможное нарушение санкций при покупке авиатехники на £47,8 млн. Британские санкции запрещают импорт воздушных судов с двигателями как потенциально приносящих доход России

Правительство Великобритании пытается установить, нарушила ли закупка авиатехники у России на миллионы долларов режим санкций против Москвы, пишет издание The Observer.

По данным Министерства по делам бизнеса и торговли Великобритании, в 2025 году страна импортировала российских товаров на сумму £80 млн ($105,2 млн), что на 21,2% больше, чем годом ранее. Почти половина этой суммы — £36,3 млн (около $47,8 млн) — пришлась на закупку, связанную с воздушными судами.

Британские чиновники не смогли дать точных данных о том, кто совершил покупку, и была ли она допустима в рамках санкционного режима Великобритании, который запрещает покупку авиационной продукции и технологий, а также «товаров, которые приносят России значительные доходы».

Представитель правительства пояснил The Observer, что несоблюдение санкций является правонарушением, за которое наказывают крупными денежными штрафами и даже уголовным преследованием.

«Мы очень серьезно относимся к сообщениям о несоблюдении британскими компаниями этих требований. Мы призываем всех, кто считает, что какая-либо компания могла нарушить торговые санкции, сообщить об этом правительству», — сказал он.

По сведениям The Observer, это первый предполагаемый случай импорта авиатехники из России в Великобританию с момента введения санкций.

Передача авиатехнологий, в том числе для гражданской авиации, запрещена и России в рамках иностранных санкций. Подобные меры наложили в том числе Соединенные Штаты. Британия запретила экспорт в Россию продукции авиа- и космического назначения в марте 2022 года.

В рамках импортных санкций были введены дополнительные пошлины на товары российского происхождения, а также применен запрет на ввоз определенных категорий продукции. В частности, предусмотрен запрет импорта воздушных судов из России на территорию Великобритании. В санкционном списке воздушные суда с двигателями, «например, вертолеты и самолеты» отнесены к товарам, которые, по версии британских властей, приносят доход российскому правительству.

Также в страну ограничен импорт продукции из железа и стали, произведенной в третьих странах, но включающей компоненты из железа и стали российского происхождения. Импорт товаров из этих материалов из самой России также запрещен.

Москва считает санкции западных стран незаконными и требует их отмены.