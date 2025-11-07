 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

В Британии фанату Бонда дали срок за попытку шпионить для «Саши» и «Димы»

В Британии мужчину приговорили к семи годам за попытку шпионажа в пользу России
После выхода на пенсию Говард Филлипс, мечтающий «стать Бондом», хотел устроиться в Mi5 и писал письма Борису Джонсону и Тому Крузу. Его задержали за попытку передать информацию офицерам, выдававшим себя за агентов разведки России
Фото: Leon Neal / Getty Images
Фото: Leon Neal / Getty Images

Суд в Великобритании приговорил к семи годам лишения свободы 66-летнего жителя города Харлоу Говарда Филлипса, который предложил сотрудничество офицерам Mi5 (британская контрразведка), выдававшим себя за агентов российских спецслужб, передает Sky News. Свое стремление шпионить мужчина объяснял нежеланием работать в офисе «с девяти до пяти» после того, как вышел на пенсию и лишился всех сбережений.

«Вы были готовы предать свою страну ради денег. Я выношу вам приговор на том основании, что вами движут не идеологические мотивы, а деньги», — сказала судья, оглашая вердикт. Суд присяжных признал фигуранта дела виновным в нарушении закона о национальной безопасности еще летом. Теперь ему назначили семилетний срок по этому обвинению.

Как сообщает телеканал, Mi5 удалось перехватить письма Филлипса, в которых он предлагал «свои услуги русским, иранцам и китайцам». В сообщениях в мессенджере WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена) он выдавал себя за человека по имени Дэвид Маршалл, говорил, что хочет поделиться информацией, имеющей «исключительную ценность», а также хвастался «связями в высших эшелонах власти».

В США заподозрили в шпионаже привлекательных россиянок и китаянок
Технологии и медиа
Фото: David McNew / Newsmakers / Getty Images

В ходе операции Mi5 два агента британской контрразведки, говорящие по-русски, представившиеся «Сашей» и «Димой» и назвавшие себя сотрудниками Службы внешней разведки России (СВР) встретились с Филлипсом. Ему было дано задание подготовить документ с объяснением, как он может помочь «российской разведке», и передать его на флешке.

Мужчина, говорится в материале, хотел передать адрес проживания и телефон Гранта Шэппса, занимавшего пост министра обороны в 2023-2024 годах. Последний, комментируя детали расследования, признавался, что встречался с Филлипсом у себя дома, когда был депутатом и жил с ним в одном районе.

«Он решил взять имеющуюся у него информацию и попытаться продать ее иностранной разведке, тем самым беззастенчиво поставив под угрозу меня, мою семью и, в конечном счете, страну», — отметил экс-министр обороны.

Филлипса в итоге задержали в апреле 2024 года. 

В ходе процесса государственный обвинитель отмечал, что подсудимый «испытывал финансовые трудности» и искал «интересную и захватывающую работу за легкие деньги». Бывшая жена Филлипса Аманда дала показания и рассказала, что он «увлечен» шпионскими книгами и фильмами, а также мечтал «служить этой стране где-нибудь и стать Джеймсом Бондом».

Филлипс предпринимал попытки устроиться работать в Mi5 в 2014 и 2024 годах и тогда тоже заявлял, что хочет «служить своей стране», отмечает Sky News. До этого, в 2022-м, он писал письма ныне бывшим премьер-министрам Борису Джонсону и Лиз Трасс, где давал им советы, как влиять на общественность. Он также обращался к голливудским звездам Тому Крузу и Дженнифер Энистон, просил их о встрече, чтобы те рассказали ему о способах начать карьеру в кино.

Адвокат Филлипса назвал своего клиента «эксцентричным и чудаковатым человеком», который совершил «чудовищную ошибку». «Он гордый британец, и нет ничего, что указывало бы на то, что он проявляет хоть каплю антибританских настроений или желает вреда стране, совсем наоборот», — сказал представитель защиты.

Теги
Кирилл Соколов
Великобритания MI5 разведка шпионаж Джеймс Бонд
