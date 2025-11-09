 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Депутаты Малави потребуют от властей отчет из-за выезда девушек в Россию

Сюжет
Военная операция на Украине
Депутаты Малави потребуют от властей официального отчета, как девушки из страны попадали на заводы дронов в Россию. Комментируя аналогичные сообщения властей ЮАР, посольство России называло обвинения в адрес России неоправданными

Депутаты парламента Малави, государства на юго-востоке Африки, намерены потребовать от правительства страны официального отчета, как девушки из страны оказались наняты на производстве беспилотников в особой экономической зоне «Алабуга» в России, вместо работы в гостиницах и обучения в учебных заведениях, пишет Nyasa Times со ссылкой на источники в парламенте.

«Мы не можем молчать об этом, потому что речь идет о жизнях граждан. Тех, кто помогал им с переездом ради академических стипендий или возможностей трудоустройства, необходимо найти», — сказал изданию неназванный депутат. В мае этого года издание Malawi24 сообщало по меньшей мере о двух девушках, попавших в Россию и не сумевших пока выехать обратно.

В августе Министерство по делам женщин при президенте ЮАР предостерегло граждан от принятия предложений о работе в России, рекламируемых в соцсетях. Как сообщал Bloomberg, речь шла о кампании по найму иностранок в возрасте от 18 до 22 лет в рамках программы «Алабуга Старт» в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Алабуга», которая подразумевает релокацию и трудоустройство в России. Агентство утверждало, что нанятые молодые женщины работают на заводе по производству дронов.

Глава отдела общественной дипломатии МИД Клейсон Моньела сообщал, что дипломаты помогли одной девушке из ЮАР вернуться домой после того, как она обратилась в посольство в Москве, «поняв, что обещанное не соответствует действительности». Он предостерег граждан от принятия «непроверенных предложений о работе за рубежом», не упомянув Россию напрямую.

Посольство России в ЮАР назвало необоснованными обвинения российской стороны в «эксплуатации». «Посольство не располагает информацией, за исключением распространенной некоторыми СМИ, о том, что иностранные граждане подвергаются принудительному труду, обманным путем принуждаются к каким-либо действиям или иным образом сталкиваются с нарушением своих прав в ходе реализации программы», — говорили там. В дипмиссии отмечали, что полный список резидентов «Алабуги» доступен на официальном сайте ОЭЗ, а на сайте программы размещены отзывы ее участников. Отделение Женского делового альянса БРИКС в ЮАР в мае подписало соглашение о трудоустройстве в «Алабуге» и строительной компании «Эталонстрой-Урал» в общей сложности 5600 рабочих в следующем году.

МИД республики сообщал, что властям «пока не удалось найти убедительных доказательств того, что предложения о работе в России не соответствуют заявленной цели», передавал Bloomberg. Женский деловой альянс БРИКС заявлял, что «не участвует в отправке людей на небезопасные рабочие места».

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

В Норвегии предложили обеспечить Украине военный кредит на €100 млрд

NYT рассказала, как в Финляндии бункеры стали аквапарками и картингами

Министр обороны США сравнил ситуацию в мире с 1939 и 1981 годами

ЕК вновь не убедила Бельгию использовать замороженные активы России

NYT рассказала о разнице отношения к России на востоке и западе Германии

Президент Кении обратился к Зеленскому из-за пленных кенийцев
Теги
Малави Россия Алабуга парламент ЮАР наем
Материалы по теме
Власти ЮАР заявили об обращении 17 граждан из «окружения в Донбассе»
Политика
Власти ЮАР предостерегли женщин от предложений о работе в России
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 ноября
EUR ЦБ: 93,84 (+0,07) Инвестиции, 08 ноя, 12:49 Курс доллара на 8 ноября
USD ЦБ: 81,23 (-0,15) Инвестиции, 08 ноя, 12:49
В Орловской и Тульской областях объявили ракетную опасность Политика, 05:59
МВД назвало семь самых распространенных тем из объявлений мошенников Общество, 05:47
Депутаты Малави потребуют от властей отчет из-за выезда девушек в Россию Политика, 05:38
Белый дом поспорил с Орбаном о разрешении на нефть из России Политика, 05:36
Пресс-секретарь Белого дома назвала «Би-би-си» «фейковым СМИ» Политика, 05:20
Поужинать и не потерять партнеров: тест на китайский этикет РБК и ВТБ, 04:52
Столтенберг рассказал о страхе стать «свидетелем конца НАТО» из-за Трампа Политика, 04:43
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Экс-генсек НАТО назвал крупнейшим поражением вывод войск из Афганистана Политика, 04:16
Аш-Шараа сыграл в баскетбол с главой Центрального командования ВС США Политика, 04:08
Столтенберг заявил, что НАТО не хотело третьей мировой войны из-за Киева Политика, 03:52
В США отозвали две партии сухой смеси из-за ботулизма у 13 младенцев Общество, 03:24
Как пришел к власти приехавший в США новый президент Сирии. Видео Политика, 03:10
Биограф рассказал, что принц Эндрю водил проституток Общество, 03:07
Франция отправила на Украину старые рыболовные сети для ловли дронов Политика, 03:01