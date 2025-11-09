Депутаты Малави потребуют от властей отчет из-за выезда девушек в Россию

Депутаты Малави потребуют от властей официального отчета, как девушки из страны попадали на заводы дронов в Россию. Комментируя аналогичные сообщения властей ЮАР, посольство России называло обвинения в адрес России неоправданными

Депутаты парламента Малави, государства на юго-востоке Африки, намерены потребовать от правительства страны официального отчета, как девушки из страны оказались наняты на производстве беспилотников в особой экономической зоне «Алабуга» в России, вместо работы в гостиницах и обучения в учебных заведениях, пишет Nyasa Times со ссылкой на источники в парламенте.

«Мы не можем молчать об этом, потому что речь идет о жизнях граждан. Тех, кто помогал им с переездом ради академических стипендий или возможностей трудоустройства, необходимо найти», — сказал изданию неназванный депутат. В мае этого года издание Malawi24 сообщало по меньшей мере о двух девушках, попавших в Россию и не сумевших пока выехать обратно.

В августе Министерство по делам женщин при президенте ЮАР предостерегло граждан от принятия предложений о работе в России, рекламируемых в соцсетях. Как сообщал Bloomberg, речь шла о кампании по найму иностранок в возрасте от 18 до 22 лет в рамках программы «Алабуга Старт» в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Алабуга», которая подразумевает релокацию и трудоустройство в России. Агентство утверждало, что нанятые молодые женщины работают на заводе по производству дронов.

Глава отдела общественной дипломатии МИД Клейсон Моньела сообщал, что дипломаты помогли одной девушке из ЮАР вернуться домой после того, как она обратилась в посольство в Москве, «поняв, что обещанное не соответствует действительности». Он предостерег граждан от принятия «непроверенных предложений о работе за рубежом», не упомянув Россию напрямую.

Посольство России в ЮАР назвало необоснованными обвинения российской стороны в «эксплуатации». «Посольство не располагает информацией, за исключением распространенной некоторыми СМИ, о том, что иностранные граждане подвергаются принудительному труду, обманным путем принуждаются к каким-либо действиям или иным образом сталкиваются с нарушением своих прав в ходе реализации программы», — говорили там. В дипмиссии отмечали, что полный список резидентов «Алабуги» доступен на официальном сайте ОЭЗ, а на сайте программы размещены отзывы ее участников. Отделение Женского делового альянса БРИКС в ЮАР в мае подписало соглашение о трудоустройстве в «Алабуге» и строительной компании «Эталонстрой-Урал» в общей сложности 5600 рабочих в следующем году.

МИД республики сообщал, что властям «пока не удалось найти убедительных доказательств того, что предложения о работе в России не соответствуют заявленной цели», передавал Bloomberg. Женский деловой альянс БРИКС заявлял, что «не участвует в отправке людей на небезопасные рабочие места».