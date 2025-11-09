Президент Сирии прибыл в Вашингтон

Президент Сирии аш-Шараа прибыл в Вашингтон, где встретится с Трампом

Ахмед аш-Шараа 10 ноября должен встретиться в Белом доме с президентом Дональдом Трампом. Перед поездкой США исключили аш-Шараа из списка лиц, связанных с терроризмом

Президент Сирии Ахмед аш-Шараа прибыл в Вашингтон с официальным визитом, сообщает SANA.

В понедельник, 10 ноября, сирийский лидер встретится в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом.

Перед поездкой аш-Шараа Вашингтон исключил его из списка лиц, связанных с терроризмом. На этой неделе Совет Безопасности ООН одобрил отмену санкций против президента Сирии по предложению США.

Аш-Шараа пришел к власти в Сирии после падения режима Башара Асада. Последний вместе с семьей получил убежище в России.

В октябре сирийский лидер приезжал в Россию с первым официальным визитом и встречался с Владимиром Путиным. Переговоры продлились более двух часов. В Кремле одной из центральных тем называли будущее российских военных баз в Сирии — авиабазы Хмеймим и 720-го пункта материально-технического обеспечения ВМФ России в Тартусе. Глава МИД России Сергей Лавров говорил, что Дамаск заинтересован в сохранении баз в Тартусе и Хмеймиме и что они могут стать логистическими хабами для поставок гуманитарной помощи в Африку. Новое руководство Сирии пообещало, что позволит российским войскам остаться в республике на выгодных для себя условиях.