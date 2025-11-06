Reuters сообщил о планах США разместить военных на авиабазе в Дамаске

США планируют использовать базу для контроля за соблюдением потенциального соглашения о безопасности между Израилем и Сирией, посредником в котором они выступают

Фото: Andreea Campeanu / Getty Images

США готовятся разместить военных на авиабазе в Дамаске, чтобы способствовать заключению соглашения о безопасности между Сирией и Израилем, сообщает Reuters со ссылкой на шесть источников. Администрация американского президента Дональда Трампа выступает посредником между сторонами.

Речь идет о базе, расположенной у въезда в южные районы Сирии, которые, как ожидается, станут демилитаризованной зоной в рамках соглашения. Ее точное местонахождение не раскрывается.

Вашингтон планирует использовать объект для контроля за соблюдением потенциального соглашения между Израилем и Сирией. По словам американского чиновника, Соединенные Штаты «постоянно оценивают необходимую позицию в Сирии для эффективной борьбы с ИГИЛ («Исламское государство»; террористическая организация, запрещена в России). Собеседник не стал комментировать места расположения американских сил.

Как рассказали источники, Пентагон за последние два месяца провел несколько миссий на базе, в частности, отправил туда военно-транспортный самолет C-130, и пришел к выводу, что взлетно-посадочная полоса готова к эксплуатации. Предполагается, что база будет использована для «логистики, наблюдения, дозаправки и гуманитарных операций», при этом сирийская сторона сохранит полный суверенитет над ней.

Американские войска уже размещены на северо-востоке Сирии для помощи курдам в борьбе с «Исламским государством», отмечает агентство. В апреле Пентагон заявил, что сократит численность своих войск вдвое, до 1 тыс. человек. Президент Сирии Ахмед Аш-Шараа сообщил, что любое присутствие американских войск должно быть согласовано с новыми сирийскими властями.

По словам американских и сирийских чиновников, Дамаск вскоре присоединится к возглавляемой США коалиции по борьбе с ИГИЛ. Этот вопрос обсуждался во время поездки главы Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM) адмирала Брэда Купера в Дамаск 12 сентября. Как сообщили тогда в CENTCOM, Купер и спецпредставитель США по Сирии Том Барак встретились с аш-Шараа и поблагодарили его за вклад в борьбу с ИГ в Сирии, что может помочь воплотить «видение Трампа о процветающем Ближнем Востоке и стабильной Сирии, живущей в мире с собой и своими соседями».

Соединенные Штаты уже несколько месяцев работают над заключением соглашения между Израилем и Сирией. Вашингтон рассчитывал объявить об этом на Генеральной Ассамблее ООН в сентябре, но переговоры зашли в тупик в последний момент, отмечает Reuters. Сирийский источник сообщил, что американская сторона оказывает давление на власти Сирии, чтобы добиться заключения соглашения до конца года и, возможно, до поездки ее президента в Вашингтон.

В понедельник, 10 ноября, Трамп встретится с аш-Шараа в Белом доме. По данным Reuters, перед поездкой Вашингтон внес на рассмотрение проект резолюции Совета Безопасности ООН о снятии санкций с аш-Шараа.

Трамп в мае объявил об изменении политики США в отношении Сирии и снятии экономических санкций против республики, действовавших с 2024 года (при этом меры против Асада и «связанных с ним лиц» остались в силе). Отменить ограничения против Сирии после смены там власти также решил Евросоюз.

В июне Reuters сообщал о выводе американских сил с баз Аль-Вазир и Тель-Байдар в провинции Хасака. Таким образом, число баз, которые американские войска покинули в Сирии с момента прихода Трампа к власти, достигло как минимум четырех. В том ж месяце США объявили о намерении сократить свое военное присутствие в стране с восьми до одной базы на северо-востоке страны. В Сирии также есть база международной коалиции против ИГ во главе с Соединенными Штатами, базирующаяся в городе Эт-Танф на юго-востоке страны.