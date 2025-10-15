 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Падение режима Асада⁠,
0

Зачем сирийский президент с «суровым прошлым» приезжал в Москву

Путин и аш-Шараа провели переговоры в Кремле
Завершился первый визит нового сирийского лидера Ахмеда аш-Шараа в Москву
Сюжет
Падение режима Асада
15 октября состоялся первый визит нового сирийского лидера Ахмеда аш-Шараа в Москву. Что он обсуждал с Владимиром Путиным и как новые власти республики добиваются международного признания — в статье РБК
Ахмед аш-Шараа
Ахмед аш-Шараа (Фото: Сергей Савостьянов / Sputnik / Reuters)

О чем Путин и аш-Шараа говорили в Кремле

15 октября президент Сирии в переходный период Ахмед аш-Шараа прибыл в Москву с первым официальным визитом. Он возглавил страну, после того как в декабре 2024 года пал режим поддерживаемого Россией Башара Асада.

Во время протокольной части переговоров Владимир Путин подчеркнул, что отношения между Москвой и Дамаском с самого момента установления дипломатических связей в 1944 году не были подчинены «политической конъюнктуре или особым интересам». «Мы всегда, на протяжении всех этих десятилетий, руководствовались одним — интересами сирийского народа», — пояснил он.

Российский президент также упомянул прошедшие в Сирии 5 октября парламентские выборы и назвал их результаты «большим успехом» для аш-Шараа, «потому что это ведет к консолидации общества и, несмотря на то что Сирия сейчас переживает непростые времена, все-таки это будет укреплять связи и взаимодействие между всеми политическими силами Сирии».

27 ноября 2024 года объединенные силы сирийской вооруженной оппозиции и исламистских группировок начали масштабное наступление на северо-западе Сирии. 29 ноября они вошли в Алеппо — второй по величине город республики. Уже на следующий день повстанцы смогли полностью восстановить контроль над востоком провинции Идлиб, утраченный в результате наступления сил Башара Асада в 2020 году. Затем пали и другие крупные города — Хама и Хомс.

В ночь на 8 декабря повстанцы вошли в Дамаск; президент Башар Асад, правивший страной с 2000 года, бежал в Москву. 29 января 2025 года временным президентом страны стал аш-Шараа, глава исламистской «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, террористическая группировка, запрещенная в России). В стране было отменено действие Конституции, распущены парламент, армия, службы безопасности и ополчение.

Первые после смены режима выборы в сирийский парламент, Народный совет, проходили по особому «временному избирательному порядку». Голосование было непрямым, его осуществляли коллегии выборщиков. Все кандидаты баллотировались как независимые, поскольку политические партии в стране распущены. Таким образом были избраны две трети 210-местного совета. Поскольку выборы не проводилось в регионах проживания этнических меньшинств — курдов и друзов, вакантными остались 19 мест из квоты. Оставшуюся треть депутатов назначит президент.

Что ожидать от первых после свержения Асада выборов в Сирии
Политика
Фото:Ammar Safarjalani / XinHua / Global Look Press

Путин также отметил, что недавно свою работу возобновила двусторонняя межправительственная комиссия, а в ходе сентябрьского визита российской делегации в Дамаск обсуждались многие «интересные и полезные начинания». В ответ аш-Шараа подчеркнул серьезный вклад России в развитии Сирии и связывающие две страны «серьезные мосты сотрудничества». «Также мы будем работать и в дальнейшем. Постараемся перезапустить комплекс наших отношений и познакомить в том числе и вас с новой Сирией», — пообещал он.

Переговоры продолжались более двух часов. После них лидеры не стали делать совместного заявления для СМИ, но еще утром в Кремле анонсировали, что одной из центральных тем переговоров должно стать будущее российских военных баз в Сирии — авиабазы Хмеймим и 720-го пункта материально-технического обеспечения ВМФ России в Тартусе (в 2017 году Москва договорилась с тогдашними сирийскими властями о размещении на этих объектах своих гарнизонов на 49 лет).

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что стороны ведут закрытые переговоры в том числе «в контексте возможного переформатирования функционала российских военных объектов». Министр иностранных дел России Сергей Лавров пояснил, что российские базы могут стать логистическими хабами для поставок гуманитарной помощи в Африку. «Сирийская сторона заинтересована в том, чтобы наши военные базы в Тартусе и Хмеймиме сохранялись. Мы здесь, как говорил президент, полагаемся на заинтересованность страны — хозяйки Сирийской Арабской Республики», — уточнил он. Новое руководство Сирии пообещало, что позволит российским войскам остаться в республике на выгодных для себя условиях.

Источники Reuters сообщили, что на переговорах в Кремле аш-Шараа также планировал добиваться выдачи Башара Асада. В конце сентября суд в Дамаске выдал ордер на арест экс-главы государства по обвинению в пытках и умышленных убийствах в провинции Дераа во время протестов 2011 года. Как сообщила немецкая газета Zeit со ссылкой на источник, Асад с семьей живет в Москва-Сити, у него также дача в Подмосковье. По информации издания, он проводит много часов за онлайн-играми.

Как развивались контакты Москвы с новыми властями Сирии

28 января 2025 года Дамаск посетила делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Михаилом Богдановым, а 12 февраля состоялся первый телефонный разговор между Владимиром Путиным и Ахмедом аш-Шараа. 31 июля министр иностранных дел Сирии Асаад аш-Шибани прибыл в Москву для переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым. Тогда же российскую столицу посетил сирийский министр обороны Мархаф Абу Касра.

9 сентября Дамаск посетила российская делегация во главе с вице-премьером Александром Новаком. 25 сентября Лавров и аш-Шибани встретились на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. 2 октября в Москву прибыла делегация Министерства обороны Сирии во главе с начальником Генерального штаба Али Наасаном.

Как Сирия улучшает свой международный имидж

Дебют аш-Шараа на международной арене состоялся в марте 2025 года — на экстренном саммите в Каире, посвященном палестинской проблеме. В мае он получил приглашение на саммит Лиги арабских государств в Багдаде, но предпочел остаться в Дамаске, направив на форум делегацию во главе с министром иностранных дел. Reuters сообщил, что ряд влиятельных иракских политиков выступили против приезда аш-Шараа, поскольку в прошлом сирийский лидер состоял в рядах группировки «Аль-Каида в Ираке», которая затем трансформировалась в «Исламское государство» (обе организации признаны террористическими и запрещены в России). В 2006 году американские военные задержали его при попытке заминировать дорогу возле Мосула. Аш-Шараа провел около пяти лет в иракских тюрьмах, в том числе в печально известной Абу-Грейб, отмечал The Economist.

Тем не менее в мае прошли переговоры аш-Шараа и президента США Дональда Трампа в Эр-Рияде; они стали первой встречей лидеров двух стран с 2000 года. В преддверии переговоров американский президент объявил о снятии с Сирии санкций (правда, соответствующий указ был подписан лишь 30 июня). «Молодой привлекательный парень, крепкий орешек. Да, у него суровое прошлое, он сильный боец, у него есть реальный шанс взять все под контроль», — поделился своими впечатлениями Трамп после встречи. Однако вплоть до конца декабря 2024 года США обещали вознаграждение в размере $10 млн за информацию, ведущую к поимке аш-Шараа.

Почему Россия и США обеспокоились этническими чистками в Сирии
Политика
Латакия, Сирия, 7 марта 2025 г.

В середине сентября аш-Шараа принял участие в Арабо-исламском чрезвычайном саммите в Дохе, где провел встречи с катарским эмиром Тамимом бен Хамадом Аль Тани и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. Он также дважды посетил Анкару, где встречался с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Лидеры Турции и Сирии впервые за долгие годы напрямую обсудили вопросы безопасности на границе и ситуацию в курдских регионах.

А в конце сентября аш-Шараа выступил на Генеральной Ассамблеи ООН. Он стал первым за почти что 60 лет сирийским лидером, который обратился к мировому сообществу с этой трибуны. Аш-Шараа призвал снять с сирийского народа «оковы» санкций и заявил, что «Сирия возвращает себе законное место среди наций мира». На полях ассамблеи он также провел переговоры с Трампом, Эрдоганом, генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, президентом Украины и лидерами ЕС.

С начала года решение о снятии или смягчении санкций против Сирии приняли ЕС, Великобритания и Швейцария. А одними из ключевых спонсоров послевоенного восстановления Сирии стали страны Персидского залива: возглавляемый катарцами консорциум выделит $7 млрд на энергетические проекты в республике, Саудовская Аравия пообещала вложить $6,4 млрд в строительные проекты, а компания из ОАЭ инвестирует $800 млн в реконструкцию порта Тартус.

Главное для большого бизнеса
СберПро Технологии

Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели

СберПро Финансы

Как работают платформы ЦФА и какому бизнесу доступна эмиссия

СберПро Металлургия

Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии

СберПро Главное

SberPro Tech 2025. IV конференция по цифровой трансформации бизнеса

СберПро Интересное

Дайджест глобальных технологических трендов

СберПро Технологии

Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес

СберПро Кадры

Забота как работа. Почему наставничество — главный тренд развития сотрудников

СберПро Интересное

AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью

СберПро Интересное

Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?

СберПро MNC

Взаимный интерес. Как развивается экономическое сотрудничество России с Вьетнамом и Таиландом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Персоны
Валентина Шварцман Валентина Шварцман
Сирия Ахмед аш-Шараа Владимир Путин Россия Хмеймим Тартус Башар Асад
Ахмед Абу Мухаммед аль-Джулани аш-Шараа фото
Ахмед Абу Мухаммед аль-Джулани аш-Шараа
политик, временный президент Сирии
1 января 1982 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Сергей Лавров фото
Сергей Лавров
дипломат, политик, Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
Башар Асад фото
Башар Асад
политик, экс-президент Сирии
11 сентября 1965 года
Материалы по теме
Переговоры Путина и аш-Шараа продолжались более двух с половиной часов
Политика
Свергнувший Асада аш-Шараа заявил о перезапуске отношений с Россией
Политика
Путин встретился со свергнувшим Асада президентом Сирии
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 октября
EUR ЦБ: 93,92 (-0,13) Инвестиции, 14 окт, 09:57 Курс доллара на 14 октября
USD ЦБ: 80,85 (-0,34) Инвестиции, 14 окт, 09:57
Соболев вошел в десятку лучших игроков мира в верховой борьбе за мяч Спорт, 19:25
На своем берегу: какой будет новая очередь City Bay РБК и City Bay, 19:23
Конкуренция, аналитика, ИИ: как выжить на маркетплейсах в 2025 году РБК Радио, 19:21
Мосбиржа с 1 ноября изменит требования ко второму уровню листинга акций Инвестиции, 19:18
Распроданность жилья в новостройках выросла до 32% с начала года Недвижимость, 19:13
В Италии отменили решение о выдаче Германии украинца по делу Nord Stream Политика, 19:12
Honor представила «мощнейший в мире флагманский смартфон» Magic8 Pro Life, 19:11
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
ФНЛ сообщила о планах нового «Шахтера» из Донецка играть во Второй лиге Спорт, 19:05
ФСБ показала кадры задержания участниц террористической ячейки в Крыму Политика, 19:02
Bild рассказала о системе бункеров в Финляндии почти для всего населения Политика, 19:01
Избыток чувств (и веса): что на самом деле нужно домашнему животному РБК х Четыре Лапы, 19:00
Мирра Андреева проиграла 219-й ракетке мира на старте турнира в Нинбо Спорт, 18:56
Роль системных интеграторов в цифровизации бизнеса в России. Исследование РБК х Ростелеком, 18:45
Лавров назвал полезной роль Мелании Трамп в вопросе воссоединения семей Политика, 18:44