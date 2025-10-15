Зачем сирийский президент с «суровым прошлым» приезжал в Москву Путин и аш-Шараа провели переговоры в Кремле

15 октября состоялся первый визит нового сирийского лидера Ахмеда аш-Шараа в Москву. Что он обсуждал с Владимиром Путиным и как новые власти республики добиваются международного признания — в статье РБК

Ахмед аш-Шараа (Фото: Сергей Савостьянов / Sputnik / Reuters)

О чем Путин и аш-Шараа говорили в Кремле

15 октября президент Сирии в переходный период Ахмед аш-Шараа прибыл в Москву с первым официальным визитом. Он возглавил страну, после того как в декабре 2024 года пал режим поддерживаемого Россией Башара Асада.

Во время протокольной части переговоров Владимир Путин подчеркнул, что отношения между Москвой и Дамаском с самого момента установления дипломатических связей в 1944 году не были подчинены «политической конъюнктуре или особым интересам». «Мы всегда, на протяжении всех этих десятилетий, руководствовались одним — интересами сирийского народа», — пояснил он.

Российский президент также упомянул прошедшие в Сирии 5 октября парламентские выборы и назвал их результаты «большим успехом» для аш-Шараа, «потому что это ведет к консолидации общества и, несмотря на то что Сирия сейчас переживает непростые времена, все-таки это будет укреплять связи и взаимодействие между всеми политическими силами Сирии».

27 ноября 2024 года объединенные силы сирийской вооруженной оппозиции и исламистских группировок начали масштабное наступление на северо-западе Сирии. 29 ноября они вошли в Алеппо — второй по величине город республики. Уже на следующий день повстанцы смогли полностью восстановить контроль над востоком провинции Идлиб, утраченный в результате наступления сил Башара Асада в 2020 году. Затем пали и другие крупные города — Хама и Хомс. В ночь на 8 декабря повстанцы вошли в Дамаск; президент Башар Асад, правивший страной с 2000 года, бежал в Москву. 29 января 2025 года временным президентом страны стал аш-Шараа, глава исламистской «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, террористическая группировка, запрещенная в России). В стране было отменено действие Конституции, распущены парламент, армия, службы безопасности и ополчение. Первые после смены режима выборы в сирийский парламент, Народный совет, проходили по особому «временному избирательному порядку». Голосование было непрямым, его осуществляли коллегии выборщиков. Все кандидаты баллотировались как независимые, поскольку политические партии в стране распущены. Таким образом были избраны две трети 210-местного совета. Поскольку выборы не проводилось в регионах проживания этнических меньшинств — курдов и друзов, вакантными остались 19 мест из квоты. Оставшуюся треть депутатов назначит президент.

Путин также отметил, что недавно свою работу возобновила двусторонняя межправительственная комиссия, а в ходе сентябрьского визита российской делегации в Дамаск обсуждались многие «интересные и полезные начинания». В ответ аш-Шараа подчеркнул серьезный вклад России в развитии Сирии и связывающие две страны «серьезные мосты сотрудничества». «Также мы будем работать и в дальнейшем. Постараемся перезапустить комплекс наших отношений и познакомить в том числе и вас с новой Сирией», — пообещал он.

Переговоры продолжались более двух часов. После них лидеры не стали делать совместного заявления для СМИ, но еще утром в Кремле анонсировали, что одной из центральных тем переговоров должно стать будущее российских военных баз в Сирии — авиабазы Хмеймим и 720-го пункта материально-технического обеспечения ВМФ России в Тартусе (в 2017 году Москва договорилась с тогдашними сирийскими властями о размещении на этих объектах своих гарнизонов на 49 лет).

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что стороны ведут закрытые переговоры в том числе «в контексте возможного переформатирования функционала российских военных объектов». Министр иностранных дел России Сергей Лавров пояснил, что российские базы могут стать логистическими хабами для поставок гуманитарной помощи в Африку. «Сирийская сторона заинтересована в том, чтобы наши военные базы в Тартусе и Хмеймиме сохранялись. Мы здесь, как говорил президент, полагаемся на заинтересованность страны — хозяйки Сирийской Арабской Республики», — уточнил он. Новое руководство Сирии пообещало, что позволит российским войскам остаться в республике на выгодных для себя условиях.

Источники Reuters сообщили, что на переговорах в Кремле аш-Шараа также планировал добиваться выдачи Башара Асада. В конце сентября суд в Дамаске выдал ордер на арест экс-главы государства по обвинению в пытках и умышленных убийствах в провинции Дераа во время протестов 2011 года. Как сообщила немецкая газета Zeit со ссылкой на источник, Асад с семьей живет в Москва-Сити, у него также дача в Подмосковье. По информации издания, он проводит много часов за онлайн-играми.

Как развивались контакты Москвы с новыми властями Сирии 28 января 2025 года Дамаск посетила делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Михаилом Богдановым, а 12 февраля состоялся первый телефонный разговор между Владимиром Путиным и Ахмедом аш-Шараа. 31 июля министр иностранных дел Сирии Асаад аш-Шибани прибыл в Москву для переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым. Тогда же российскую столицу посетил сирийский министр обороны Мархаф Абу Касра. 9 сентября Дамаск посетила российская делегация во главе с вице-премьером Александром Новаком. 25 сентября Лавров и аш-Шибани встретились на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. 2 октября в Москву прибыла делегация Министерства обороны Сирии во главе с начальником Генерального штаба Али Наасаном.

Как Сирия улучшает свой международный имидж

Дебют аш-Шараа на международной арене состоялся в марте 2025 года — на экстренном саммите в Каире, посвященном палестинской проблеме. В мае он получил приглашение на саммит Лиги арабских государств в Багдаде, но предпочел остаться в Дамаске, направив на форум делегацию во главе с министром иностранных дел. Reuters сообщил, что ряд влиятельных иракских политиков выступили против приезда аш-Шараа, поскольку в прошлом сирийский лидер состоял в рядах группировки «Аль-Каида в Ираке», которая затем трансформировалась в «Исламское государство» (обе организации признаны террористическими и запрещены в России). В 2006 году американские военные задержали его при попытке заминировать дорогу возле Мосула. Аш-Шараа провел около пяти лет в иракских тюрьмах, в том числе в печально известной Абу-Грейб, отмечал The Economist.

Тем не менее в мае прошли переговоры аш-Шараа и президента США Дональда Трампа в Эр-Рияде; они стали первой встречей лидеров двух стран с 2000 года. В преддверии переговоров американский президент объявил о снятии с Сирии санкций (правда, соответствующий указ был подписан лишь 30 июня). «Молодой привлекательный парень, крепкий орешек. Да, у него суровое прошлое, он сильный боец, у него есть реальный шанс взять все под контроль», — поделился своими впечатлениями Трамп после встречи. Однако вплоть до конца декабря 2024 года США обещали вознаграждение в размере $10 млн за информацию, ведущую к поимке аш-Шараа.

В середине сентября аш-Шараа принял участие в Арабо-исламском чрезвычайном саммите в Дохе, где провел встречи с катарским эмиром Тамимом бен Хамадом Аль Тани и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. Он также дважды посетил Анкару, где встречался с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Лидеры Турции и Сирии впервые за долгие годы напрямую обсудили вопросы безопасности на границе и ситуацию в курдских регионах.

А в конце сентября аш-Шараа выступил на Генеральной Ассамблеи ООН. Он стал первым за почти что 60 лет сирийским лидером, который обратился к мировому сообществу с этой трибуны. Аш-Шараа призвал снять с сирийского народа «оковы» санкций и заявил, что «Сирия возвращает себе законное место среди наций мира». На полях ассамблеи он также провел переговоры с Трампом, Эрдоганом, генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, президентом Украины и лидерами ЕС.

С начала года решение о снятии или смягчении санкций против Сирии приняли ЕС, Великобритания и Швейцария. А одними из ключевых спонсоров послевоенного восстановления Сирии стали страны Персидского залива: возглавляемый катарцами консорциум выделит $7 млрд на энергетические проекты в республике, Саудовская Аравия пообещала вложить $6,4 млрд в строительные проекты, а компания из ОАЭ инвестирует $800 млн в реконструкцию порта Тартус.