Прямую линию в этом году объединят с пресс-конференцией Путина
Дата прямой линии и большой пресс-конференции президента России Владимира Путина уже определена - мероприятия будут объединены и состоятся в 2023 году. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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