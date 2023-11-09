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Прямая линия Путина ,  
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Прямую линию в этом году объединят с пресс-конференцией Путина

Песков: прямую линию в этом году объединят с пресс-конференцией Путина
Сюжет
Прямая линия Путина
Сюжет
Пресс-конференция Путина
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

Дата прямой линии и большой пресс-конференции президента России Владимира Путина уже определена - мероприятия будут объединены и состоятся в 2023 году. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. 

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Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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