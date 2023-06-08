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Прямая линия Путина ,  
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«Коммерсантъ» узнал возможные сроки прямой линии с Путиным

«Коммерсантъ»: прямая линия с президентом Путиным может пройти в ноябре—декабре
После начала спецоперации прямую линию с президентом неоднократно откладывали, в итоге в прошлом году она так и не состоялась. Песков говорил, что мероприятие пройдет в 2023-м. По данным газеты, это произойдет в ноябре—декабре
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Global Look Press)

Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным состоится в этом году и, скорее всего, пройдет в ноябре—декабре, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в администрации главы государства.

По его словам, изначально предполагалось, что она пройдет раньше, возможно, даже этим летом. Однако пару недель назад стало понятно, что в это время ее уже ждать не стоит.

«Сейчас предварительно планируется провести ее в ноябре—декабре», — сообщил собеседник газеты.

Он также уточнил, что выбор такого временного промежутка связан с ситуацией в зоне специальной военной операции. Лучше дождаться определенности с ситуацией на фронте и чтобы мероприятие состоялось до объявления президентских выборов, добавил источник.

Президентские выборы должны быть официально назначены в декабре этого года. Сами они по закону должны пройти 17 марта 2024 года, а их назначение Советом Федерации должно состояться в период с 8 по 17 декабря.

Собеседники РБК в конце 2021 года сообщали, что Кремль начал подготовку к президентским выборам. Базовый сценарий предполагает, что Путин выдвинется на новый срок. По словам собеседников РБК, в марте для вице-губернаторов по внутренней политике провели семинар, на котором обсуждались ориентиры для выборов главы государства — явка 70% при 75% за основного кандидата.

Прямую линию с президентом проводят с 2001 года, формат мероприятия предполагает, что россияне как заранее отправляют свои вопросы президенту, так и в некоторых случаях задают их в прямом эфире. В отличие от послания Федеральному собранию, у президента нет прямой обязанности проводить прямую линию, однако для Путина такой формат фактически стал традиционным и ежегодным. Прямая линия проводилась даже с 2008 по 2012 год, когда нынешний глава государства занимал должность премьер-министра.

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В прошлом году программу неоднократно откладывали. ️В мае 2022 года пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предупредил, что из-за начала военной операции на Украине даты проведения прямой линии могут «уйти вправо». После этого Кремль несколько раз переносил мероприятие, но оно так и не состоялось.

В феврале этого года Песков заявил, что прямая линия с президентом состоится и этот вопрос обсуждается в Кремле. Дату проведения он обещал объявить позже. В апреле Песков также не назвал точную дату мероприятия, но подчеркнул, что в Кремле ожидают, что оно состоится.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Прямая линия с Владимиром Путиным Владимир Путин Россия президент
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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