Власти объяснили введение индекса для поручений совета по обеспечению СВО
Поручениям координационного совета при правительстве для обеспечения потребностей военной операции на Украине присвоили особый индекс. Это необходимо для оперативной идентификации таких документов и их доведения до конкретных исполнителей, сообщили РБК в пресс-службе правительства.
Власти определили особый порядок внесения проектов нормативных правовых актов, связанных со специальной военной операцией. Федеральные ведомства должны готовить эти документы и представить в правительство в течение 24 часов с момента получения соответствующего указания, если не предусмотрены иные сроки. Согласовывать эти документы должны за четыре часа.
Аппарат правительства должен в течение суток обеспечить проработку, согласование и представление таких проектов на подпись.
По данным источников телеграм-канала Baza, индекс координационного совета ввели с 1 ноября.
В пресс-службе правительства сообщили, что оно уже использовало практику присвоения специальных индексов при разработке программ поддержки во время пандемии COVID-19, а также при подготовке антисанкционных мер.
Указ о создании координационного совета, задачей которого является обеспечение нужд военной операции на Украине, был подписан 21 октября. Президент Владимир Путин объяснил необходимость этого органа тем, что задачи, связанные с военными действиями, решают «не только профильные силовые ведомства, но и вся система государственного управления». Совет возглавил премьер Михаил Мишустин, а его заместителями стали вице-премьеры Дмитрий Григоренко и Денис Мантуров. Всего в совет вошли 19 человек, в том числе главы Минобороны, МЧС, Росгвардии и Службы внешней разведки.
Мишустин заявил, что совет будет формировать и следить за выполнением целевых заданий по всем ключевым направлениям: поставка военным оборудования и техники, строительные работы и транспорт. Мантуров в разговоре с РБК отметил, что после заседания координационного совета под председательством премьера или его замов «решения будут приниматься к исполнению без дальнейшего длительного согласования», потому что ключевые члены совета — «это и есть основные лица, задействованные в согласовании всех решений».