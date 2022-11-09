Находящийся под следствием по делу о дискредитации Ройзман подал жалобу в ЕСПЧ

В Европейском суде по правам человека пока не подтвердили, что жалоба поступила. Ройзман уже получил административные взыскания по статье о дискредитации армии, после чего на него завели уголовное дело

Евгений Ройзман (Фото: Антон Буценко / РИА Новости)

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман обратился в ЕСПЧ с жалобой на нарушение свободы слова в России. Об этом РБК сообщила его адвокат Юлия Федотова.

«Несколько дней назад. Жалоба на нарушение гарантированного Конвенцией права на свободу слова», — пояснила она.

В пресс-службе ЕСПЧ на запрос РБК ответили, что пока суд не получал такой жалобы.

Полицейские задержали Ройзмана 24 августа 2022 года, ему предъявили обвинения по ч. 1 ст. 280.3 Уголовного кодекса (дискредитация Вооруженных сил России, совершенная лицом после его привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние). Она предусматривает до трех лет лишения свободы.

Квартиру Ройзмана в Екатеринбурге обыскали, обыски также прошли в Музее невьянской иконы, открытом политиком на основе частной коллекции, и в офисе благотворительного фонда Ройзмана. Силовики изъяли всю компьютерную технику.

Экс-мэр рассказал, что дело на него завели «фактически за одну фразу». По версии следствия, в ролике на YouTube Ройзман высказывался о спецоперации на Украине, «желая дестабилизировать политическую обстановку» и «сформировать негативные настроения». Он отказался признать вину.

В полиции заявили, что Ройзман разместил в интернете видео, «содержание которого дискредитировало использование Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов страны и ее граждан».

Суд избрал Ройзману меру пресечения в виде запрета определенных действий: ему нельзя не только посещать публичные места и мероприятия, но также использовать средства связи и интернет, отправлять письма и общаться со свидетелями без разрешения следователя, за исключением членов семьи, проживающих с ним в одной квартире. Из-под стражи Ройзмана освободили.

Весной политик был три раза оштрафован Октябрьским судом Екатеринбурга на 150 тыс. руб. за дискредитацию армии.