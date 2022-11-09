В США зафиксировали DDoS-атаки на избирательные системы в Миссисипи

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Администрация штата Миссисипи зафиксировала проблему в работе государственных сайтов. Об этом сообщает администрация штата в Twitter.

«Мы обратили внимание на проблемы в работе некоторых государственных сайтов», — написали в администрации.

Как пишет издание USA Today со ссылкой на неназванных чиновников Министерства внутренней безопасности, сайты госучреждений подверглись DDoS-атакам. В ведомстве заявили, что атаки не угрожают избирательному процессу. Чиновники Агентства кибербезопасности и инфраструктуры заявили, что никакой конкретной или достоверной угрозы, влияющей на избирательную инфраструктуру, не было.

Как сообщила пресс-секретарь канцелярии администрации Миссисипи Элизабет Джонсон, атаки не затронули внутренние процессы, связанные с выборами. По ее словам, власти пока не могут определить, с территории какой страны ведутся атаки. Однако USA Today ссылается на неназванный телеграм-канал группы российских хакеров, который «обещал атаковать демократов для помощи республиканцам».

В США 8 ноября прошли промежуточные выборы в Конгресс. Последние два года Демократическая партия имела большинство как в палате представителей, так и в сенате, что позволяло ей не только назначать своих представителей на высшие должности в ключевых комитетах конгресса, но и беспрепятственно проводить инициативы президента Джо Байдена. Как сообщил NBC, представители Республиканской партии берут контроль над палатой представителей, по предварительным результатам промежуточных выборов. Согласно прогнозу, республиканцы набирают 219 мест в палате, демократы — 216 мест.

Ранее эксперты из американской компании по кибербезопасности Recorded Future предположили, что Россия пытается вмешаться в выборы, объяснив свои предположения появлением фейковых аккаунтов в соцсетях, дискредитирующий демократов. США регулярно обвиняют Москву во вмешательстве в выборы, начиная с президентских выборов 2016 года.

Российская сторона ранее неоднократно отвергала все заявления Вашингтона о том, что Москва пыталась вмешиваться в американские выборы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл такие сообщения параноидальными и не имеющими ничего общего с действительностью. Мы настаиваем на том, что никакого вмешательства не было, никакого вмешательства нет», — говорил он.