CNN сообщил о лидировании республиканцев на выборах в конгресс США

Демократы и республиканцы имеют пока равное число мест в сенате, однако на выборах в палату представителей Республиканская партия вырвалась вперед с отрывом — 134 против 80 мест. Для большинства необходимо занять 218 мест

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Республиканская партия США предварительно занимает 134 места против 80 у Демократической партии в палате представителей США, в сенате республиканцы и демократы заняли по 40 мест, подсчитал телеканал CNN.

Для большинства в палате представителей необходимо занять 218 мест, в сенате — 50. В случае равного количества мест у обеих партий в сенате, решающий голос остается за вице-президентом США, эту должность сейчас занимает демократ Камала Харрис.

Подсчет голосов продолжается.

Выборы в конгресс проходят 8 ноября, последние два года Демократическая партия имела большинство как в палате представителей, так и в сенате (за счет голоса вице-президента Камалы Харрис), что позволяло ей не только назначать своих представителей на высшие должности в ключевых комитетах конгресса, но и беспрепятственно проводить инициативы президента Джо Байдена. Как правило, правящая партия теряет часть своих мест во время промежуточных выборов в США.

Демократ, президент США Джо Байден предупреждал, что партия не может позволить проиграть промежуточные выборы, поскольку такой исход грозит сделать трудными следующие два года до ближайших выборов. «Хорошая новость в том, что у меня будет ручка для вето», — при этом отмечал он.

Большинство избирателей в США усомнились в хорошем состоянии экономики в стране, только два из десяти опрошенных назвали ее положение отличным, следует из результатов исследования Edison Research.