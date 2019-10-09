Песков счел «рецидивом старого» отчет сената США о вмешательстве в выборы

Кремль не увидел ничего нового в докладе специального комитета по разведке Сената США, согласно которому, Россия причастна к вмешательству в президентские выборы в США в 2016 году. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Нового ничего [в этих утверждениях] нет. Рецидив старого», — сказал представитель Кремля.

Во вторник, 8 октября, Комитет верхней палаты Конгресса, занимающийся расследованием вмешательства России в американские президентские выборы 2016-го года, сообщил об увеличении активности связанных с «фабрикой медиа» аккаунтов в социальных сетях. По оценке сенаторов, после президентских выборов 2016 года такая активность в Instagram выросла на более чем 200%. В докладе отмечается, что подобная ситуация усиливает опасения по поводу вмешательства со стороны иностранных государств в президентскую кампанию 2020 года.

Также комитет, возглавляемый республиканцем Ричардом Барром и демократом Марком Уорнером, пришел к выводу, что больше всего от действий со стороны подобных российских кампаний пострадали афроамериканцы. По мнению сенаторов, цель этих кампаний «состояла в том, чтобы обострить внутреннюю напряженность в США и увеличить шансы Дональда Трампа на переизбрание». Из доклада следует, что Конгрессу следовало бы рассмотреть новые законопроекты, которые позволят раскрыть информацию о плательщиках за онлайн-рекламу, связанную с выборами.

В феврале 2018 года спецпрокурор Роберт Мюллер, расследующий вмешательство в президентские выборы 2016 года, предъявил обвинения Агентству интернет-исследований (ликвидировано в конце 2016 года, ранее источники РБК называли его одним из юрлиц «фабрики троллей»), Concord Management and Consulting и Concord Catering, которое Вашингтон связал с бизнесменом Евгением Пригожиным. Пригожин говорил РБК, что принадлежащие ему компании не вмешивались в выборы. Впоследствии против Агентства интернет-исследований ввел санкции Минфин США.