Трамп анонсировал поездку в Египет для подписания соглашения по Газе

Дональд Трамп (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп может отправиться в Египет, чтобы подписать соглашение для прекращения войны в секторе Газа. Об этом глава государства объявил на заседании кабинета министров, передает NBC.

«Я собираюсь попытаться совершить туда поездку. Мы постараемся попасть туда, и мы сейчас работаем над сроками, над точными датами. Мы поедем в Египет, где у нас будет подписание, дополнительное подписание, у нас уже было одно подписание», — сказал он.

Накануне, 8 октября, Трамп допускал, что в воскресенье отправится на Ближний Восток, а чуть позднее сказал, что может отправиться в Израиль в ближайшие дни. В страну уже прибыл спецпосланник Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, передает NBC.

Вечером того же дня президент США сообщил, что Израиль и ХАМАС «подписали первую фазу» мирного плана, предложенного Трампом. Он уточнял, что на этом этапе должно произойти освобождение израильских заложников ХАМАС и отвод войск Израиля к согласованной линии.

Прекращение огня не вступило в силу, точные сроки неясны. В Израиле заявляли, что после заседания кабинета министров страны вечером 9 октября перемирие начнет действовать в течение 24 часов, а по их истечении ХАМАС в 72-часовой период освободит заложников.

