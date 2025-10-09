 Перейти к основному контенту
Война Израиля с ХАМАС⁠,
0

Трамп пообещал приехать в Израиль в ближайшие дни

Трамп после звонка Нетаньяху пообещал приехать в Израиль в ближайшие дни
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Президент США сообщил, что провел «отличный» разговор с Нетаньяху после сделки с ХАМАС. Премьер заявил, что пригласил Трампа выступить в Кнессете. «Я обязательно это сделаю, если они этого хотят», — пообещал глава Белого дома

Президент США Дональд Трамп заявил, что, «вероятно, отправится в Израиль в ближайшие дни». Об этом он сообщил Axios в телефонном интервью вскоре после объявления о сделке.

«Это великий день для Израиля и для всего мира», — отметил Трамп.

Глава Белого дома рассказал о телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, который описал как «отличный». По словам республиканца, Нетаньяху «так счастлив».

«Это великое достижение. Весь мир объединился, чтобы достичь этой сделки, включая страны, которые были врагами», — подчеркнул Трамп.

Трамп назвал возможные сроки освобождения заложников ХАМАС
Политика

После разговора премьер заявил, что пригласил американского лидера выступить в Кнессете. «Я обязательно это сделаю, если они этого хотят», — пообещал глава Белого дома.

В среду Белый дом сообщил, что президент может отправиться на Ближний Восток после медицинского осмотра в пятницу.

В канцелярии Нетаньяху описали беседу с Трампом как «очень эмоциональную и теплую».

Президент США объявил, что Израиль и ХАМАС согласились с первой фазой его мирного плана. По его словам, все заложники будут «очень скоро» отпущены, а Израиль отведет свои войска к согласованной линии «в качестве первых шагов к прочному, долговечному и вечному миру».

По данным CNN, Трамп, перед тем как объявить о договоренности в Truth Social, поговорил по телефону со своим спецпосланником Стивом Уиткоффом и своим зятем Джаредом Кушнером.

Переговоры между Израилем и ХАМАС проходили в Египте, накануне к ним присоединились Уиткофф и Кушнер. В них также участвовали посредники из Катара, Египта и Турции.

Экс-соратник Макрона призвал к досрочным президентским выборам во Франции

Фицо заявил, что готов спорить сутками о запрете газа и нефти из России

«Москвич» прокомментировал случай со сгоревшей машиной Эрика Давидыча

У европейских чиновников в крови обнаружили «вечные химикаты»

Дипломаты ЕС пишут Макрону политический некролог — Politico

Италия обратится к ООН с предложением объявления олимпийского перемирия

