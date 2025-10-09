Трамп пообещал приехать в Израиль в ближайшие дни
Президент США Дональд Трамп заявил, что, «вероятно, отправится в Израиль в ближайшие дни». Об этом он сообщил Axios в телефонном интервью вскоре после объявления о сделке.
«Это великий день для Израиля и для всего мира», — отметил Трамп.
Глава Белого дома рассказал о телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, который описал как «отличный». По словам республиканца, Нетаньяху «так счастлив».
«Это великое достижение. Весь мир объединился, чтобы достичь этой сделки, включая страны, которые были врагами», — подчеркнул Трамп.
После разговора премьер заявил, что пригласил американского лидера выступить в Кнессете. «Я обязательно это сделаю, если они этого хотят», — пообещал глава Белого дома.
В среду Белый дом сообщил, что президент может отправиться на Ближний Восток после медицинского осмотра в пятницу.
В канцелярии Нетаньяху описали беседу с Трампом как «очень эмоциональную и теплую».
Президент США объявил, что Израиль и ХАМАС согласились с первой фазой его мирного плана. По его словам, все заложники будут «очень скоро» отпущены, а Израиль отведет свои войска к согласованной линии «в качестве первых шагов к прочному, долговечному и вечному миру».
По данным CNN, Трамп, перед тем как объявить о договоренности в Truth Social, поговорил по телефону со своим спецпосланником Стивом Уиткоффом и своим зятем Джаредом Кушнером.
Переговоры между Израилем и ХАМАС проходили в Египте, накануне к ним присоединились Уиткофф и Кушнер. В них также участвовали посредники из Катара, Египта и Турции.
