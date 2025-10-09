 Перейти к основному контенту
Война Израиля с ХАМАС⁠,
0

Стали известны детали сделки Израиля и ХАМАС

Ynet: ЦАХАЛ продолжит контролировать 53% территории Газы
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
После отвода сил к согласованным линиям ЦАХАЛ продолжит контролировать 53% территории сектора Газа, пишет Ynet
Фото: Salah Malkawi / Getty Images
Фото: Salah Malkawi / Getty Images

Соглашение о полном прекращении огня в секторе Газа между Израилем и ХАМАС включает постепенный вывод израильских войск с 70% территории Газы и одновременное освобождение заложников и заключенных, сообщил Sky News Arabia египетский источник, близкий к переговорам в Шарм-эш-Шейхе.

Как пишет Ynet, после отвода войск к согласованным линиям Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжит контролировать 53% территории сектора Газа — примерно на 4% меньше, чем было включено в «желтую линию» мирного плана президента США Дональда Трампа (эта линия — первый этап вывода войск после соглашения об освобождении заложников).

The Jerusalem Post в конце сентября писала, что израильская армия установила оперативный контроль над более чем половиной территории города Газа. Оттуда эвакуированы более 800 тыс. из миллиона мирных жителей.

Трамп пообещал приехать в Израиль в ближайшие дни
Политика
Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху

Источник также сообщил Sky News Arabia, что первый фаза соглашения включает освобождение живых израильских заложников и более 2000 палестинских заключенных.

Трамп в эфире Fox News предположил, что заложники будут отпущены в понедельник, 13 октября. «Как только они проголосуют «за», Израиль должен будет отойти к линии, что должно занять менее 24 часов», — пояснил высокопоставленный американский чиновник CNN. «Затем начнется отсчет 72часов, и ХАМАС постарается сделать это раньше, если это возможно», — добавил он.

Израильская армия в то же время призвала военных «быть готовыми к любому сценарию». «Силы Армии обороны все еще окружают город Газа, и возвращение туда крайне опасно», — предупредили в ЦАХАЛ палестинцев.

Трамп объявил, что Израиль и ХАМАС согласились с первой фазой мирного плана. По его словам, все заложники будут «очень скоро» освобождены, а израильская армия отведет свои войска к согласованной линии «в качестве первых шагов к прочному, долговечному и вечному миру».

Экс-соратник Макрона призвал к досрочным президентским выборам во Франции

Фицо заявил, что готов спорить сутками о запрете газа и нефти из России

«Москвич» прокомментировал случай со сгоревшей машиной Эрика Давидыча

У европейских чиновников в крови обнаружили «вечные химикаты»

Дипломаты ЕС пишут Макрону политический некролог — Politico

Италия обратится к ООН с предложением объявления олимпийского перемирия

