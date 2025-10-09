Стали известны детали сделки Израиля и ХАМАС

После отвода сил к согласованным линиям ЦАХАЛ продолжит контролировать 53% территории сектора Газа, пишет Ynet

Соглашение о полном прекращении огня в секторе Газа между Израилем и ХАМАС включает постепенный вывод израильских войск с 70% территории Газы и одновременное освобождение заложников и заключенных, сообщил Sky News Arabia египетский источник, близкий к переговорам в Шарм-эш-Шейхе.

Как пишет Ynet, после отвода войск к согласованным линиям Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжит контролировать 53% территории сектора Газа — примерно на 4% меньше, чем было включено в «желтую линию» мирного плана президента США Дональда Трампа (эта линия — первый этап вывода войск после соглашения об освобождении заложников).

The Jerusalem Post в конце сентября писала, что израильская армия установила оперативный контроль над более чем половиной территории города Газа. Оттуда эвакуированы более 800 тыс. из миллиона мирных жителей.

Источник также сообщил Sky News Arabia, что первый фаза соглашения включает освобождение живых израильских заложников и более 2000 палестинских заключенных.

Трамп в эфире Fox News предположил, что заложники будут отпущены в понедельник, 13 октября. «Как только они проголосуют «за», Израиль должен будет отойти к линии, что должно занять менее 24 часов», — пояснил высокопоставленный американский чиновник CNN. «Затем начнется отсчет 72часов, и ХАМАС постарается сделать это раньше, если это возможно», — добавил он.

Израильская армия в то же время призвала военных «быть готовыми к любому сценарию». «Силы Армии обороны все еще окружают город Газа, и возвращение туда крайне опасно», — предупредили в ЦАХАЛ палестинцев.

Трамп объявил, что Израиль и ХАМАС согласились с первой фазой мирного плана. По его словам, все заложники будут «очень скоро» освобождены, а израильская армия отведет свои войска к согласованной линии «в качестве первых шагов к прочному, долговечному и вечному миру».