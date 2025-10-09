Европарламент призвал снять для Украины ограничения на удары по России

В резолюции ЕП содержится призыв оказать Киеву дополнительную военную поддержку и снять ограничения на использование ВСУ западного оружия для ударов по России. Москва обещала отодвигать угрозу дальнобойного оружия от границ

В Европарламенте была представлена резолюция с призывом снять ограничения на удары Украины западным оружием по территории России, документ опубликован на сайте ЕП.

«Европейский парламент <...> призывает к снятию ограничений на использование западных систем вооружения, поставляемых на Украину, против военных объектов на территории России», — говорится в документе.

В нем также содержится призыв оказывать дополнительную военную поддержку Киеву.

Резолюция посвящена в целом реакции на нарушения воздушного пространства Европы, ответственность за которые в документе возлагается на Россию. Европарламент призвал усилить координацию и развивать систему борьбы с подобными вторжениями, усиливать санкции против Москвы и т.д.

Москва отвергала обвинения в нарушении воздушного пространства стран ЕС. Президент Владимир Путин 2 октября подчеркивал, что у России нет целей для ударов беспилотниками в Европе.

Украина неоднократно запрашивала у Запада дальнобойное оружие. Ей были предоставлены британские ракеты Storm Shadow, французские SCALP, американские ATACMS (дальность всех до 300 км). Киев использовал их для ударов по России. В ответ на две такие атаки в ноябре прошлого года Москва использовала новейшую баллистическую ракету средней дальности (до 5,5 тыс. км) «Орешник», которая поразила военно-промышленное предприятие в Днепре.

Сейчас обсуждается возможная передача Украине со стороны США ракет Tomahawk, которые имеют дальность до 2,5 тыс. км. Информацию о дискуссии на этот счет подтверждал американский вице-президент Джей Ди Вэнс.

Путин, комментируя возможную поставку Украине таких ракет, сказал, что Россия будет сбивать их, для этого она усовершенствует свою систему ПВО. Также он предупреждал, что передача подобных вооружений приведет к разрушению отношений Москвы и Вашингтона, «во всяком случае, наметившихся позитивных тенденций в этих отношениях».