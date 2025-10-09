 Перейти к основному контенту
Каллас назвала условие способности Украины «оттеснить» Россию

Каллас заявила о неспособности Украины «оттеснить» Россию в одиночку
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Paula Bronstein / Getty Images
Фото: Paula Bronstein / Getty Images

Украина не сможет в одиночку «оттеснить» Россию и вернуть утерянные территории, для этого ей нужна поддержка Евросоюза и Брюссель для этого намерен наращивать помощь Киеву. Так в интервью Die Zeit представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас прокомментировала слова президента США Дональда Трампа о том, что Украина при поддержке Евросоюза может вернуть все утраченные территории

«У украинцев есть воля к этому. Если мы продолжим поддерживать Украину, она сможет освободить больше территорий и еще сильнее оттеснить Россию. Но, конечно, в одиночку она этого сделать не сможет. Именно поэтому так важно, чтобы мы продолжали наращивать нашу поддержку», — ответила Каллас.

Она добавила, что, «чем сильнее Украина в военном отношении, тем сильнее она будет за столом переговоров.

Каллас заявила о намерении Европы отстаивать интересы «кнутом и пряником»
Политика
Кая Каллас

В сентябре Трамп заявил, что при поддержке Евросоюза у Украины есть возможность не только вернуть все утраченные территории, но и, «может быть, даже пойти дальше».

«При наличии времени, терпения, финансовой поддержки Европы и, в частности, НАТО сохранение первоначальных границ, с которых началась эта война, вполне возможно», — отметил республиканец.

Москва последовательно исключает возможность территориальных уступок Киеву. Президент Владимир Путин среди условий для прекращения огня называл вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и признание этих регионов, а также Крыма в составе России. В начале августа 2025 года российский президент заявил, что требования Москвы не изменились.

Полина Дуганова
Украина Кая Каллас Россия границы территории
Кая Каллас фото
Кая Каллас
политик, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности
18 июня 1977 года
