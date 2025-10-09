Каллас назвала условие способности Украины «оттеснить» Россию

Фото: Paula Bronstein / Getty Images

Украина не сможет в одиночку «оттеснить» Россию и вернуть утерянные территории, для этого ей нужна поддержка Евросоюза и Брюссель для этого намерен наращивать помощь Киеву. Так в интервью Die Zeit представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас прокомментировала слова президента США Дональда Трампа о том, что Украина при поддержке Евросоюза может вернуть все утраченные территории

«У украинцев есть воля к этому. Если мы продолжим поддерживать Украину, она сможет освободить больше территорий и еще сильнее оттеснить Россию. Но, конечно, в одиночку она этого сделать не сможет. Именно поэтому так важно, чтобы мы продолжали наращивать нашу поддержку», — ответила Каллас.

Она добавила, что, «чем сильнее Украина в военном отношении, тем сильнее она будет за столом переговоров.

В сентябре Трамп заявил, что при поддержке Евросоюза у Украины есть возможность не только вернуть все утраченные территории, но и, «может быть, даже пойти дальше».

«При наличии времени, терпения, финансовой поддержки Европы и, в частности, НАТО сохранение первоначальных границ, с которых началась эта война, вполне возможно», — отметил республиканец.

Москва последовательно исключает возможность территориальных уступок Киеву. Президент Владимир Путин среди условий для прекращения огня называл вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и признание этих регионов, а также Крыма в составе России. В начале августа 2025 года российский президент заявил, что требования Москвы не изменились.