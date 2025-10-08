Nova Ekonomija узнала, что сербская NIS снова избежала санкций США

Крупнейшая энергокомпания на Балканах столкнулась с угрозой санкций из-за российского участия в ней. Как решится судьба NIS, неясно, так как Вучич заявил о нежелании ее национализировать

Фото: Максим Конанков / ТАСС

США отложили санкции против сербской энергокомпании NIS как минимум на неделю, сообщили источники Nova Ekonomija.

8 октября истекал крайний срок прошлого решения о приостановке действия санкций, которые грозят компании с зимы из-за значительного участия в ее владении российской стороны. Самая большая доля в NIS принадлежит «Газпром нефти» (находится с января под санкциями США) — 44,85%, у «Газпрома» — 11,3%. Сербия владеет долей в 29,87%. «Газпром нефть» в этом году сократила свою долю в NIS c 50%.

Nova Ekonomija отмечает, что санкции откладывались уже шесть раз, если бы не новое решение, то они бы вступили в силу утром 9 октября.

Кроме того, хорватский трубопровод JANAF официально получил разрешение поставлять NIS нефть до 15 октября, что косвенно подтверждает отсрочку санкций против сербской компании.

Сербский президент Александр Вучич 6 октября, говоря о судьбе NIS, сообщил, что США согласятся отложить санкции против компании лишь при условии национализации, однако он не хочет идти на этот шаг. В прошлом Вучич допускал выкуп российских долей в NIS примерно за €600 млн.

7 октября, как указывает Nova Ekonomija, Вучич предупредил о возможных увольнениях в NIS, но компания пока не планирует таких шагов. Также президент говорил, что Белград должен «обо всем договариваться с русскими, теперь нам больше не о чем договариваться с американцами» касательно NIS.