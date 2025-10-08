 Перейти к основному контенту
Nova Ekonomija узнала, что сербская NIS снова избежала санкций США

Nova Ekonomija: сербская NIS снова избежала санкций США из-за российских долей
Сюжет
Война санкций
Крупнейшая энергокомпания на Балканах столкнулась с угрозой санкций из-за российского участия в ней. Как решится судьба NIS, неясно, так как Вучич заявил о нежелании ее национализировать
Фото: Максим Конанков / ТАСС
Фото: Максим Конанков / ТАСС

США отложили санкции против сербской энергокомпании NIS как минимум на неделю, сообщили источники Nova Ekonomija.

8 октября истекал крайний срок прошлого решения о приостановке действия санкций, которые грозят компании с зимы из-за значительного участия в ее владении российской стороны. Самая большая доля в NIS принадлежит «Газпром нефти» (находится с января под санкциями США) — 44,85%, у «Газпрома» — 11,3%. Сербия владеет долей в 29,87%. «Газпром нефть» в этом году сократила свою долю в NIS c 50%.

Nova Ekonomija отмечает, что санкции откладывались уже шесть раз, если бы не новое решение, то они бы вступили в силу утром 9 октября.

Кроме того, хорватский трубопровод JANAF официально получил разрешение поставлять NIS нефть до 15 октября, что косвенно подтверждает отсрочку санкций против сербской компании.

Вучич исключил национализацию нефтекомпании NIS ради отсрочки санкций США
Политика
Александр Вучич

Сербский президент Александр Вучич 6 октября, говоря о судьбе NIS, сообщил, что США согласятся отложить санкции против компании лишь при условии национализации, однако он не хочет идти на этот шаг. В прошлом Вучич допускал выкуп российских долей в NIS примерно за €600 млн.

7 октября, как указывает Nova Ekonomija, Вучич предупредил о возможных увольнениях в NIS, но компания пока не планирует таких шагов. Также президент говорил, что Белград должен «обо всем договариваться с русскими, теперь нам больше не о чем договариваться с американцами» касательно NIS.

