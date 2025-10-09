 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
Экс-советник Ельцина перечислил факторы краха СССР

Экс-советник Ельцина Джеффри Сакс перечислил факторы краха СССР
Среди факторов, которые привели к развалу Советского Союза, были авария на Чернобыльской АЭС, гласность и перестройка, низкие цены на нефть, а также «скрытые западные операции», считает американский экономист Джеффри Сакс

Американский экономист Джеффри Сакс в разговоре с главой Российского исторического общества, ведущим научным сотрудником Центра военной истории России Института российской истории РАН доктором исторических наук Русланом Гагкуевым заявил, что распад СССР произошел из-за стечения обстоятельств.

В период 1980–1990-х годов Сакс консультировал команды генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева и президента России Бориса Ельцина по вопросам проведения экономических реформ.

Среди факторов, которые привели к краху Советского Союза на фоне экономического застоя 1970-х и 1980-х годов, американец перечислил аварию на Чернобыльской АЭС, гласность и перестройку, низкие цены на нефть, краткосрочный долговой кризис, а также «скрытые западные операции и роль папы Иоанна Павла II в его родной Польше» (Иоанн Павел II заложил основы независимости Польши и в 1981 году стал негласным духовным лидером антикоммунистического движения «Солидарность»).

Эксперт заявил об утрате в ООН части архива по ядерному диалогу с СССР
Политика
Тарик Рауф

«Распад Советского Союза не был широко ожидаем. Конечно, на Западе были отдельные голоса, предсказывавшие, что этнические противоречия в СССР приведут к его расколу. ЦРУ работало над разрушением Советского Союза, но не очень успешно. Крах не был легко предсказуем, все случилось из-за стечения обстоятельств», — считает Сакс.

Президент Владимир Путин неоднократно называл распад СССР трагедией. «Мы превратились в другую страну совершенно. И то, что нарабатывалось в течение тысячи лет, в значительной степени было утрачено», — говорил он в
2021 году. Причиной он считает неэффективную экономическую политику советского руководства. Вину он, в частности, возлагал на Владимира Ленина. «Заложили атомную бомбу под здание, которое называется Россией, она и рванула потом», — утверждал Путин.

Запад, убежден президент, очень умело подносил «фитиль» к распаду России, вмешиваясь во внутренние дела и внедряя псевдоценности, а после развала Советского Союза западные страны неоднократно пытались перекроить Россию под себя.

«На Западе решили: Советского Союза нет, что нам соблюдать правила в отношении России, которая не обладает такой потенциальной мощью, какой обладал Советский Союз. Сейчас мы будем «чик-чик», там для себя чего-то выкраивать так, как нам хочется», — утверждал Путин.

Россия поняла, что пока она не заявит о себе как о «самостоятельной, суверенной державе, способной отстаивать свое будущее», с ней считаться не будут, подчеркивал он.

