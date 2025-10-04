Экс-куратор МАГАТЭ заявил об утрате файлов по ядерному диалогу СССР и США

Тарик Рауф, бывший управляющий директор SIPRI и экс-куратор политики безопасности МАГАТЭ, заявил об утрате в ООН части документов о переговорах СССР и США по договору о нераспространении ядерного оружия

Тарик Рауф (Фото: The Official CTBTO Photostream / Flickr)

Часть протоколов, посвященных тому, как СССР и США в 1960-е вели диалог по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), оказались утрачены. Об этом в статье для РБК написал бывший куратор политики безопасности МАГАТЭ и бывший программный директор SIPRI, а ныне базирующийся в Вене независимый эксперт Тарик Рауф.

Переговоры касались согласования практики Nuclear Sharing — праве стран НАТО на совместное использование ядерного оружия. Она действует с 1954 года, когда началось размещение в Европе американского ядерного оружия. С точки зрения Североатлантического альянса, этот механизм не нарушает ДНЯО. «Когда в 1960-х годах начались обсуждения ДНЯО, соглашения НАТО о совместном использовании ядерного оружия уже существовали и были известны Советскому Союзу. В ходе двусторонних обсуждений проекта ДНЯО США и СССР тщательно согласовали текст, чтобы гарантировать отсутствие положений, запрещающих соглашения НАТО о совместном использовании ядерного оружия», — говорится в справке альянса.

Тем не менее доподлинно неизвестно, как проходили и завершились переговоры по этому вопросу — существуют разные версии, утверждает Рауф. «Будучи в офисе ООН в Женеве, я пытался ознакомиться с протоколами тех переговоров, однако из-за множества реконструкций Дворца наций они были утрачены», — пишет он.

«Моя позиция и позиция некоторых других экспертов и ученых и многих стран Движения неприсоединения заключается в том, что, даже если мы признаем, что идея Nuclear Sharing была заложена в 1967–1968 годах, сейчас ситуация изменилась. В то время число участников ДНЯО было гораздо меньше, чем сегодня, просто потому, что многие страны тогда еще не обрели независимость. И многие неядерные страны сейчас критикуют эту концепцию, заявляя, что она противоречит духу ДНЯО», — резюмировал он.