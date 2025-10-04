 Перейти к основному контенту
0

Экс-куратор МАГАТЭ заявил об утрате файлов по ядерному диалогу СССР и США

Тарик Рауф, бывший управляющий директор SIPRI и экс-куратор политики безопасности МАГАТЭ, заявил об утрате в ООН части документов о переговорах СССР и США по договору о нераспространении ядерного оружия
Тарик Рауф
Тарик Рауф (Фото: The Official CTBTO Photostream / Flickr)

Часть протоколов, посвященных тому, как СССР и США в 1960-е вели диалог по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), оказались утрачены. Об этом в статье для РБК написал бывший куратор политики безопасности МАГАТЭ и бывший программный директор SIPRI, а ныне базирующийся в Вене независимый эксперт Тарик Рауф.

О том, чем грозит миру удвоение числа ядерных боеголовок в США и России и есть ли шанс этого избежать, — Тарик Рауф в статье для РБК.

Переговоры касались согласования практики Nuclear Sharing — праве стран НАТО на совместное использование ядерного оружия. Она действует с 1954 года, когда началось размещение в Европе американского ядерного оружия. С точки зрения Североатлантического альянса, этот механизм не нарушает ДНЯО. «Когда в 1960-х годах начались обсуждения ДНЯО, соглашения НАТО о совместном использовании ядерного оружия уже существовали и были известны Советскому Союзу. В ходе двусторонних обсуждений проекта ДНЯО США и СССР тщательно согласовали текст, чтобы гарантировать отсутствие положений, запрещающих соглашения НАТО о совместном использовании ядерного оружия», — говорится в справке альянса.

Тем не менее доподлинно неизвестно, как проходили и завершились переговоры по этому вопросу — существуют разные версии, утверждает Рауф. «Будучи в офисе ООН в Женеве, я пытался ознакомиться с протоколами тех переговоров, однако из-за множества реконструкций Дворца наций они были утрачены», — пишет он.

«Моя позиция и позиция некоторых других экспертов и ученых и многих стран Движения неприсоединения заключается в том, что, даже если мы признаем, что идея Nuclear Sharing была заложена в 1967–1968 годах, сейчас ситуация изменилась. В то время число участников ДНЯО было гораздо меньше, чем сегодня, просто потому, что многие страны тогда еще не обрели независимость. И многие неядерные страны сейчас критикуют эту концепцию, заявляя, что она противоречит духу ДНЯО», — резюмировал он.

В мире пять официальных ядерных держав — они же постоянные члены Совета Безопасности ООН: Великобритания, Китай, Россия, США и Франция. Их право на такие вооружения оговорено в Договоре о нераспространении ядерного оружия 1968 года (ДНЯО — фундаментальный многосторонний документ в сфере международной безопасности, который лежит в основе дальнейших договоров по теме). В нем сказано, что обладателем ядерного оружия считается государство, которое «произвело и взорвало ядерное оружие или другое ядерное взрывное устройство до 1 января 1967 года».

После этой даты ядерные испытания провели Индия, Пакистан, КНДР. Ядерным оружием также обладает Израиль; когда он проводил испытательные взрывы, неизвестно. Упомянутые страны, а также Южный Судан в ДНЯО не участвуют. В 1982 году ядерный арсенал появился у ЮАР; в 1991-м эта страна присоединилась к ДНЯО, объявив об отказе от такого типа вооружений.

Разведка Дании рассказала об инцидентах с российскими кораблями

Орбан увидел во вступлении Украины в ЕС перспективу войны с Россией

FT: Великобритания уже помогает Украине бить по России

Турция ответила на требование Трампа отказаться от покупки нефти у России

ЕС продлил санкции за «гибридные действия» России

Великий герцог Люксембурга отрекся от престола в пользу сына

ЦБ впервые оценил потенциальный вклад НДС в инфляцию

FT: Трамп поручил подготовиться к обмену данными для дальних ударов с Украиной

Пи Дидди захотел создать ИИ-проект вместе с сокамерником

