Путин назвал причины распада СССР

Владимир Путин (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Советский Союз распался прежде всего из-за внутренних причин, заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками Всемирного фестиваля молодежи.

«Советский Союз прекратил свое существование по ряду причин, в которые я сейчас не буду вдаваться. Это прежде всего внутренние причины», — сказал президент.

В послании Федеральному собранию в 2005 году Путин назвал распад СССР «крупнейшей геополитической катастрофой века». Позже он неоднократно повторял эту мысль. В 2019 году президент заявил, что причиной распада СССР стала неэффективная экономическая политика его руководства, которая отразилась и на политической сфере.

Вину за распад СССР Путин возлагал и на Владимира Ленина. «Там много было мыслей таких: автономизация и так далее. Заложили атомную бомбу под здание, которое называется Россией, она и рванула потом», — говорил он.