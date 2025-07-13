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Политика ,  
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Путин рассказал о планах Запада сделать «чик-чик» с интересами России

Путин рассказал о наплевательском отношении Запада к России после распада СССР
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / Sputnik / Reuters)

Западные страны пытались перекроить Россию под свои интересы после развала Советского Союза, рассказал президент Владимир Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«На Западе решили: Советского Союза нет, что нам соблюдать правила в отношении России, которая не обладает такой потенциальной мощью, какой обладал Советский Союз. Сейчас мы будем «чик-чик», там для себя чего-то выкраивать так, как нам хочется», — сказал Путин.

По его словам, хотя на Западе отвергали эту стратегию, Москва поняла, что нужно защищать свои интересы. «Стало ясно, что пока мы не заявим себя как самостоятельная, суверенная держава, способная отстаивать свое будущее, с нами считаться не будут», — добавил российский лидер.

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Путин называл распад СССР крупнейшей геополитической катастрофой XX века. По его словам, из-за этого процесса «русский народ оказался самым большим разделенным народом в мире».

Президент отметил, что Запад очень умело подносил «фитиль» к распаду России, вмешиваясь во внутренние дела и внедряя псевдоценности, как это происходило на Украине. Путин добавил, что в 1991 году Запад надеялся, что Россия не оправится от потрясений и развалится сама по себе, но страна устояла и возродилась. 

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