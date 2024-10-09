Почему Виктору Орбану свистели, пели и аплодировали в Европарламенте

Виктор Орбан представил Европарламенту приоритеты председательства Венгрии в Совете ЕС. Почему его выступление прерывалось свистом, а закончилось словесной дуэлью с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен — в материале РБК

Урсула фон дер Ляйен и Виктор Орбан (Фото: Yves Herman / Reuters)

9 октября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан представил обновленному Европарламенту приоритеты председательства своей страны в Совете ЕС. Рутинное заседание переросло в ожесточенные дебаты: в спор с Орбаном вступила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая в очередной раз обвинила венгерского премьера в нарушении европейских интересов и пророссийской позиции.

Евродепутаты, принадлежащие к центристским силам, несколько раз пытались прервать выступление Орбана, освистывая его заявления о последствиях нелегальной миграции и необходимости урегулировать конфликт на Украине путем диалога с Россией. Свою презентацию Орбан закончил слоганом «Сделаем Европу снова великой», который практически повторяет лозунг кандидата в президенты США Дональда Трампа во время кампании 2016 года. Сторонники венгерского премьера зааплодировали, а представители левых партий громко запели антифашистскую песню Bella ciao, из-за чего председателю Европарламента Роберте Метсоле пришлось вмешаться. «Это не Евровидение», — урезонила она коллег.

Венгрия возглавила Совет ЕС 1 июля, переняв в порядке очереди эстафету у Бельгии. Перспектива венгерского председательства изначально вызывала тревогу в европейском сообществе, поскольку за время нахождения Орбана у власти отношения Брюсселя с Будапештом обострились. В частности, ЕС два года назад приостанавливал передачу Венгрии около €30 млрд из-за проблем с обеспечением верховенства закона и прав меньшинств в стране (в марте 2024 года эти средства были разблокированы). Расхождения налицо и в вопросах внешней политики: в декабре Будапешт пытался заблокировать очередной транш помощи для Киева, а также предоставление статуса кандидата в члены союза Украине и Молдавии. После того как в июле Орбан посетил Россию в рамках своей «мирной миссии», в Брюсселе обрушились на него с критикой: в ЕС турне венгерского политика восприняли как нарушение принципа европейского единства, а некоторые представители блока решили бойкотировать проходящие по линии Евросовета неофициальные встречи в Венгрии.

Председательство в Евросовете переходит от одного государства — члена ЕС к другому каждые шесть месяцев: каждая из 27 стран союза получает его раз в 13–14 лет. Помимо обеспечения преемственности курса ЕС, в обязанности председателя входят контроль за законодательной деятельностью Евросовета и обеспечение сотрудничества между государствами — членами ЕС. Председательствующая страна также занимается организацией заседаний на разных уровнях Евросовета (за исключением Совета по иностранным делам) и его подготовительных органов, в том числе комитета постоянных представителей стран — членов ЕС (Coreper). На период председательства Венгрии выпал также процесс обновления всех институтов ЕС, запущенный после июньских выборов в Европарламент, по результатам которых третьей крупнейшей фракцией в нем стал союз правых и ультраправых партий «Патриоты за Европу». К этой группе принадлежит и партия Орбана ФИДЕС.

Как Орбан хочет изменить ЕС

Выступая в Европарламенте, Орбан отметил, что разделяет обеспокоенность президента Франции Эмманюэля Макрона, который ранее заявлял, что, если никак не реагировать на нынешние многочисленные вызовы, «Европа может умереть». По мнению венгерского премьера, ЕС «нужно меняться», поскольку блок переживает «самый сложный период» в своей современной истории, подразумевая военные действия на Украине и Ближнем Востоке. Он отметил, что «любой конфликт может обостриться», а к этому добавляется миграционный кризис, который может «взорвать шенгенскую систему».

Орбан заявил, что прибытие беженцев из стран с низким уровнем дохода «усиливает антисемитизм, насилие в отношении женщин и гомофобию» (тут он и был освистан центристами). В качестве решения венгерский премьер предложил создать «внешние горячие точки» в соседних странах, где можно было бы обрабатывать заявления беженцев о предоставлении убежища. По задумке Орбана, только получившие одобрение просители убежища могут быть допущены на территорию Европы. «Другие решения, честно говоря, являются иллюзией», — отметил венгерский премьер.

В ответном слове фон дер Ляйен напомнила Орбану о том, что его страна недавно решила упростить визовый режим для россиян и белорусов, что, по ее словам, ставит под угрозу безопасность блока. Кроме того, глава Еврокомиссии напомнила о недавнем соглашении Будапешта с Пекином, которое позволяет китайским полицейским работать в Венгрии. «Это не защита суверенитета Европы. Это лазейка для иностранного вмешательства», — подчеркнула она, отметив, что бороться с нелегальной миграцией можно только сообща.

В июле Венгрия расширила список стран, чьи граждане могут получить рабочие визы по ускоренной процедуре без проверок безопасности, включив в него Россию и Белоруссию. Еще весной венгерские власти объявили об ожидании 65 тыс. иностранных рабочих, которые вправе привезти с собой семьи и подать через три года заявление о получении постоянного вида на жительство (ВНЖ). Еврокомиссия запросила разъяснения у Венгрии по поводу этого решения, чтобы проверить его на предмет соответствия нормам ЕС.

Орбан также выразил тревогу по поводу экономической стагнации блока и призвал к решительным действиям по повышению конкурентоспособности и сокращению разрыва с США и Китаем. Отдельное внимание венгерский премьер уделил недавнему решению ЕС ввести торговые пошлины против китайских электромобилей, что, по его словам, может привести к холодной торговой войне.

Затем Орбан раскритиковал «Зеленый курс» фон дер Ляйен за то, что в его разработке не учитывалась «промышленная политика». Кроме того, он обвинил в медленном экономическом росте ЕС и высоких ценах на энергоносители брюссельскую стратегию отказа от российского газа и нефти, принятую после начала военной операции на Украине. Орбан отметил, что цены на природный газ в ЕС в 45 раз выше, чем в США, и это отпугивает инвесторов.

Фон дер Ляйен, которая взяла слово после его выступления, обвинила Будапешт в поиске «альтернативных способов» закупки российского ископаемого топлива (речь идет об освобождении Венгрии от эмбарго на поставки российской нефти, а также долгосрочном соглашении между странами о поставках газа). «Россия уже не раз доказывала, что не является надежным поставщиком. Больше не может быть никаких оправданий. Тот, кто в первую очередь хочет энергетической безопасности Европы, должен внести в это свой вклад», — заявила глава Еврокомиссии. Она также добавила, что Венгрия сама отдаляется от единого рынка ЕС, повышая налоги для европейских компаний и вводя экспортные ограничения. «Это создает неопределенность и подрывает доверие инвесторов», — заключила фон дер Ляйен.

Что Орбан сказал про урегулирование конфликта на Украине

Наиболее ожесточенная дискуссия между фон дер Ляйен и Орбаном состоялась по поводу урегулирования конфликта на Украине. Венгерский премьер-министр назвал реакцию ЕС на действия России «плохо спланированной и плохо реализованной», вновь призвав Брюссель возобновить диалог с Кремлем. «Если мы хотим победить, нам нужно изменить эту проигрышную стратегию», — отметил Орбан.

Как недавно стало известно, Венгрия планировала заблокировать выдачу кредита Украине на €35 млрд, который погашался бы за счет доходов от замороженных за рубежом российских активов. Министр финансов Венгрии Михай Варга объяснил позицию Будапешта желанием дождаться результатов президентских выборов в США. «Мы должны увидеть, в каком направлении по этому вопросу пойдет будущая администрация США. Вы можете видеть президентские выборы и предвыборную кампанию: есть два абсолютно разных пути решения этой проблемы. Один — в направлении мира. И другой — продолжать войну», — заявил он 8 октября. Однако 9 октября послы ЕС согласовали механизм выделения Киеву €35 млрд под гарантии российских активов, сообщили в венгерском представительстве.

В июне страны G7 договорились выделить Украине кредит на $50 млрд за счет доходов от российских активов. Однако из-за требования США о заморозке активов на длительный период ЕС решил выделить средства самостоятельно, но в меньшем размере. В конце сентября Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Брюссель намерен выделить, таким образом, Киеву кредит на €35 млрд. При этом ЕС еще в мае одобрил передачу доходов от замороженных российских активов Украине, хотя Венгрия не поддержала эту идею. Как пояснял глава евродипломатии Жозеп Боррель, поскольку Венгрия технически не участвовала в соглашении о выделении доходов от заблокированных в Европе российских средств, она «не должна быть частью решения об использовании этих денег». В конце августа первый транш в размере €1,4 млрд поступил в Европейский фонд мира, который в том числе занимается поставками Киеву артиллерийских боеприпасов и средств ПВО.

При этом Орбан публично поддерживает кандидата от республиканцев Дональда Трампа. На пресс-конференции в Страсбурге 8 октября венгерский премьер заявил, что откроет несколько бутылок шампанского, если Трамп вернется в Белый дом. Орбан также отметил, что в случае победы республиканца Европа должна быть уже в этом году готова к активизации американских усилий, направленных на прекращение конфликта на Украине. The Guardian напоминает, что после президентских выборов в США премьер-министр Венгрии будет принимать европейских лидеров в рамках саммита ЕС, который пройдет в Будапеште и на котором Орбан и намерен обсудить ситуацию на Украине, рассчитывая, по данным издания, на помощь Трампа в установлении мира.

В своем выступлении Урсула фон дер Ляйен решила напомнить Орбану историю его собственной страны. «Есть еще некоторые, кто возлагает вину за эту войну (конфликт на Украине. — РБК) не на захватчика, а на захваченного, — сказала она и перешла с риторическими вопросами к Орбану. — Стали бы вы когда-нибудь обвинять венгров в советском вторжении 1956 года? Или чехов и словаков в советских репрессиях 1968 года? Или литовцев в советских репрессиях 1991 года?»

Орбан в заключительном комментарии резко отреагировал на параллель с событиями 1956 года, заявив, что этот эпизод «не имеет ничего общего» с конфликтом на Украине. Он отметил, что Еврокомиссия всегда была нейтральным органом, который решал разногласия правовым путем, а теперь превратилась в «политическое оружие». «Мы никогда не согласимся, что европейское единство означает то, что вы указываете нам, что делать и когда надо молчать», —заключил Орбан.

Глава Еврокомиссии (ЕК) завершила свое выступление обращением к венграм. «Мы одна семья. Ваша история — это наша история. Ваше будущее — это наше будущее. 10 млн венгров — это 10 млн веских причин продолжать вместе строить наше будущее», — заявила глава ЕК, а позже написала то же самое на своей странице в соцсети X.