Украина конфисковала сухогруз под флагом Камеруна за вывоз зерна из Крыма

Сухогруз под флагом Камеруна был арестован в акватории одесского порта Рени в июле. По данным украинских властей, перед этим судно заходило в порт Севастополя и вывезло оттуда 3 тыс. т зерна. Теперь судно официально конфисковали

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Украина конфисковала судно USKO MFU под флагом Камеруна, которое, по данным властей, вывозило зерно из порта Севастополя, сообщили в пресс-службе украинской Генпрокуратуры.

«По решению суда судно передано в собственность Украины. Капитану предъявлены обвинения в нарушении порядка въезда на оккупированные территории с целью нанесения ущерба государственным интересам», — говорится в сообщении.

Судно было задержано в июле в акватории одесского порта Рени. Британский портал Lloyd's List со ссылкой на судового агента Avalon Shipping писал, что это случилось в румынской части реки Дунай, USKO MFU вышло из молдавского порта Джурджулешты.

По данным украинской Генпрокуратуры, в ноябре 2023 года сухогруз зашел в порт Севастополя, где на него загрузили более 3 тыс. т агропродукции, которая предназначалась для турецкой компании. Капитану судна, гражданину Азербайджана, объявили о подозрении по ч. 2 ст. 332-1 УК Украины (нарушение порядка въезда на «временно оккупированную территорию» и выезда оттуда).

Крым и Севастополь вошли в состав России в 2014 году по итогам проведенного там референдума. Украина не признает результаты голосования и считает произошедшее аннексией.

В июле 2022 года Украина и Россия по отдельности заключили соглашение с ООН и Турцией, по которому из украинских портов вывозилось зерно. Сделка действовала около года, однако Россия вышла из нее, заявив, что положение о содействии смягчению ограничений на экспорт российской продукции не выполнялись.

Москва тогда заявила, что будет считать все суда в акватории Черного моря, которые идут в украинские порты, потенциальными перевозчиками военных грузов. Киев объявил о таких же мерах в отношении всех судов, следующих в российские порты. Позже Украина открыла «альтернативный зерновой коридор», первые суда прошли по нему в сентябре 2023 года.