Румыния прекратила работу генконсульства в Ростове-на-Дону
Генеральное консульство Румынии в Ростове-на-Дону прекратит свою работу. Об этом сообщила представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга.
По ее словам, деятельность Генконсульства будет прекращена 14 октября, о чем Россия получила уведомление от румынских властей. Вместо него консульские услуги будет оказывать посольство Румынии в Москве.
«Данный шаг обусловлен решением российской стороны денонсировать двустороннее межправительственное соглашение об открытии упомянутого консульского учреждения», — заявила Захарова.
В декабре правительство России денонсировало соглашение, по которому в Ростове-на-Дону открывалось дипломатическое представительство Румынии. Распоряжение об этом тогда подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Предложение тогда выдвинуло Министерство иностранных дел России после решения Румынии сократить персонал российского представительства в Бухаресте. Тогда из страны уехали 11 российских дипломатов и 29 человек технического персонала. Захарова называла произошедшее «очередным враждебным выпадом» и предупреждала о «деградации двусторонних отношений».
ввел квоты на численность румынских дипломатов и предупредил, что оставляет за собой право на дополнительные меры.
Также у Румынии есть генконсульство в Санкт-Петербурге.
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