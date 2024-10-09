Румыния прекратила работу генконсульства в Ростове-на-Дону

Генконсульство Румынии в Ростове-на-Дону прекратит работу 14 октября, вместо него услуги будет оказывать румынское посольство в Москве. Как уточнили в МИД России, это связано с денонсацией соответствующего соглашения правительств

Генеральное консульство Румынии в Ростове-на-Дону (Фото: сервис «Яндекс.Карты»)

Генеральное консульство Румынии в Ростове-на-Дону прекратит свою работу. Об этом сообщила представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга.

По ее словам, деятельность Генконсульства будет прекращена 14 октября, о чем Россия получила уведомление от румынских властей. Вместо него консульские услуги будет оказывать посольство Румынии в Москве.

«Данный шаг обусловлен решением российской стороны денонсировать двустороннее межправительственное соглашение об открытии упомянутого консульского учреждения», — заявила Захарова.

В декабре правительство России денонсировало соглашение, по которому в Ростове-на-Дону открывалось дипломатическое представительство Румынии. Распоряжение об этом тогда подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Предложение тогда выдвинуло Министерство иностранных дел России после решения Румынии сократить персонал российского представительства в Бухаресте. Тогда из страны уехали 11 российских дипломатов и 29 человек технического персонала. Захарова называла произошедшее «очередным враждебным выпадом» и предупреждала о «деградации двусторонних отношений».

МИД объявил персонами нон грата 11 дипломатов Румынии и Болгарии Политика В ответ МИД России ввел квоты на численность румынских дипломатов и предупредил, что оставляет за собой право на дополнительные меры.

Также у Румынии есть генконсульство в Санкт-Петербурге.