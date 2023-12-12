Кабмин денонсировал соглашение о генконсульстве Румынии в Ростове-на-Дону
Правительство России денонсировало соглашение об открытии генерального консульства Румынии в Ростове-на-Дону. Соответствующее распоряжение подписал председатель кабинета министров Михаил Мишустин.
В документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации, говорится, что правительство приняло предложение о денонсации, которое выдвинуло Министерство иностранных дел России. Ведомству поручено уведомить румынскую сторону о принятом решении.
В начале июня МИД Румынии проинформировал посла России о решении сократить персонал российского представительства в Бухаресте. В результате диппредставительство покинули 40 сотрудников — 11 дипломатов и 29 человек технического персонала.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала такое решение румынских властей «очередным враждебным выпадом», ведущим к «дальнейшей деградации двусторонних отношений».
В начале августа в качестве ответной меры российский МИД ввел квоты на численность работников дипломатических учреждений Румынии в России. Размер введенных квот не назывался. В ведомстве предупредили, что оставляют за собой право на дополнительные ответные меры.
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