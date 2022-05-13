МИД объявил персонами нон грата 11 дипломатов Румынии и Болгарии

Атанас Крыстин (Фото: Анвар Галеев / ТАСС)

МИД вызвал посла Болгарии в России Атанаса Крыстина и вручил ему ноту об объявлении персоной нон грата одного из сотрудников посольства страны в Москве, говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

«Данная мера является ответом на принятое в апреле <...> болгарской стороной ничем не мотивированное решение объявить «persona non grata» дипломата Посольства России в Софии», — сказано в сообщении.

В этот же день в министерство вызвали чрезвычайного и полномочного посла Румынии в России Кристиана Истрате, ему также вручили ноту, где говорилось, что персонами нон грата объявляются десять сотрудников дипмиссии государства в Москве.

«Российская сторона решительно отвергает безосновательные попытки румынской стороны голословно возложить вину за военные преступления на Украине на Россию», — отметили в МИД, добавив, что осуждают решение Бухареста поставлять Украине оружие и оказывать ей поддержку.

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