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Высылки дипломатов ,  
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Румынию 1 июля покинут 40 сотрудников посольства России

МИД Румынии: 40 сотрудников посольства России покинут страну 1 июля

Сотрудники посольства России в Румынии, а именно 40 человек, покинут страну 1 июля по требованию Бухареста о сокращении штата российской дипмиссии. Об этом сообщил МИД Румынии.

«МИД информирует, что 40 сотрудников российской дипломатической миссии в Бухаресте вместе с членами семей покинут территорию Румынии на борту гражданского самолета, принадлежащего российской авиакомпании», — сказано в сообщении.

В ведомстве также отметили, что решение сократить персонал российской дипмиссии «отражает нынешний уровень двусторонних отношений» на фоне спецоперации.

МИД сообщил, что российскому самолету разрешили прибыть в страну в соответствии с регламентом Евросоюза и ст. 44 Венской конвенцией о дипломатических сношениях. Последняя обязывает государства оказывать содействие при отъезде дипломатов.

В посольстве России в Румынии ТАСС сообщили, что сотрудники диппредставительства вместе с семьями должны вылететь в Россию 1 июля около 13:00 мск. Всего, учитывая сотрудников и их родственников, в Россию должны вернуться 80 человек. Они полетят спецрейсом на самолете Ил-96 авиакомпании «Россия».

В марте 2022 года страны ЕС закрыли небо для российских самолетов после начала спецоперации на Украине. Запрет на полеты коснулся пассажирских и грузовых, чартерных и регулярных рейсов. Россия в ответ запретила полеты самолетов более чем из 30 стран, в том числе из государств ЕС.

Румыния решила сократить штат российского посольства в стране более чем в половину в начале июня. Бухарест решил сократить количество должностей в российском посольстве на 61%, а фактическое число сотрудников — на 55,5%. С учетом числа работающих в посольстве сотрудников, российская сторона должна была сократить 40 человек: 11 дипломатов и 29 других сотрудников. Выбор, какие должности сократить, Румыния оставила за Москвой, дав ей 30 дней на исполнение требований.

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МИД Румынии тогда пояснял, что штат российского посольства в Бухаресте уравнивают с числом сотрудников румынского представительства в России.

МИД России пообещал «соответствующий ответ» на действия Бухареста.

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