В Израиле человек с ножом напал на прохожих
В городе Хадера мужчина с ножом напал на прохожих, ранения получили шесть человек, сообщает Times of Israel. Израильская полиция квалифицировала произошедшее как теракт.
Хадера находится в Хайфском округе, в 41 км от Тель-Авива и в 43 км от Хайфы.
По данным полиции, мужчина атаковал людей в четырех разных местах, прежде чем его удалось задержать. Нападавший «нейтрализован», сообщили в ведомстве, не приведя подробностей.
Государственная телерадиокомпания KAN сообщает, что нападавший — 36-летний израильтянин Ахмад Джабарин из города Умм-эль-Фахм, где преимущественно проживает арабское население.
Всех пострадавших госпитализировали, двое из них находятся в состоянии средней степени тяжести.
6 октября мужчина открыл стрельбу на центральном автовокзале в городе Беэр-Шева на юге Израиля. Погибла 25-летняя девушка, еще десять человек получили ранения. Нападавшего, 29-летнего жителя бедуинской деревни Ахмад аль-Укби, убили.
За несколько дней до этого стрельба произошла в Тель-Авиве. В полиции сообщали, что двое мужчин открыли огонь по пассажирам метротрамвая, а затем напали на прохожих в Иерусалимском бульваре. Погибли шесть человек, 17 пострадали. Ответственность за теракт на себя взяли боевики ХАМАС.
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