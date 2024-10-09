В Израиле человек с ножом напал на прохожих

Атака произошла в городе Хадера, полиция квалифицировала нападение как теракт. Ранены шесть человек. Нападавший — из города Умм-эль-Фахм, где живут преимущественно израильские арабы, его «нейтрализовали»

Фото: Miro Maman / Reuters

В городе Хадера мужчина с ножом напал на прохожих, ранения получили шесть человек, сообщает Times of Israel. Израильская полиция квалифицировала произошедшее как теракт.

Хадера находится в Хайфском округе, в 41 км от Тель-Авива и в 43 км от Хайфы.

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По данным полиции, мужчина атаковал людей в четырех разных местах, прежде чем его удалось задержать. Нападавший «нейтрализован», сообщили в ведомстве, не приведя подробностей.

Государственная телерадиокомпания KAN сообщает, что нападавший — 36-летний израильтянин Ахмад Джабарин из города Умм-эль-Фахм, где преимущественно проживает арабское население.

Всех пострадавших госпитализировали, двое из них находятся в состоянии средней степени тяжести.

6 октября мужчина открыл стрельбу на центральном автовокзале в городе Беэр-Шева на юге Израиля. Погибла 25-летняя девушка, еще десять человек получили ранения. Нападавшего, 29-летнего жителя бедуинской деревни Ахмад аль-Укби, убили.

За несколько дней до этого стрельба произошла в Тель-Авиве. В полиции сообщали, что двое мужчин открыли огонь по пассажирам метротрамвая, а затем напали на прохожих в Иерусалимском бульваре. Погибли шесть человек, 17 пострадали. Ответственность за теракт на себя взяли боевики ХАМАС.