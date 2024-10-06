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В Беэр-Шеве 10 человек пострадали при нападении на автовокзале

В израильском Беэр-Шеве 10 человек были ранены при нападении на автовокзале
Нападавший зашел в автовокзал через «Макдоналдс». По данным Ynet, он был бедуином

В Беэр-Шеве 10 человек пострадали при нападении на автовокзале
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На центральном автовокзале в городе Беэр-Шева на юге Израиля мужчина напал на людей, сообщает израильский «9 канал».

По данным службы скорой помощи «Маген Давид Адом», убита 25-летняя девушка, еще десять человек ранены. В службе уточнили, что пятеро из них находятся в состоянии средней тяжести, у них «огнестрельные ранения». Остальные пострадавшие были ранены осколками стекла или получили травмы тупыми предметами. «9 канал» писал, что нападавший мужчина был с ножом.

В полиции Израиля сообщили, что нападавшего убили. «На месте работают многочисленные силы полиции», — добавили в ведомстве.

Times of Israel пишет, что полицейские расследуют, «было ли нападение совершено с применением ножа и огнестрельного оружия». Ynet отмечает, что нападавший зашел в автовокзал через «Макдоналдс». По информации издания, он является жителем «бедуинской диаспоры» в израильской пустыне Негева, ранее был судим.

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В конце марта на вокзале в Беэр-Шеве было совершено еще одно нападение. Неизвестный ранил людей ножом, после чего был застрелен силовиками. В результате атаки пострадали по крайней мере два человека.

1 октября стрельба произошла в Тель-Авиве. В полиции сообщали, что двое террористов вошли в вагон метротрамвая и открыли огонь по пассажирам, после чего двинулись по Иерусалимскому бульвару, стреляя и нанося ножевые удары по прохожим. Погибли шесть человек, еще 17 пострадали.

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София Земляных
Израиль нападение пострадавшие беэр-шева полиция стрельба
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